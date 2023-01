Entusiasmo a Forni di Sopra per l’arrivo della Torcia Eyof

Tanto entusiasmo, partecipazione e calore a Forni di Sopra per l’arrivo della fiamma, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi. Sabato 7 gennaio la località carnica, circondata dalle splendide dolomiti friulane, patrimonio Unesco, ha voluto organizzare una bella festa per dare il benvenuto alla delegazione del Comitato organizzatore di Eyof Fvg 2023.

Nella piazza Centrale, piena di gente, si è tenuta la suggestiva cerimonia di accensione del braciere a cui hanno partecipato le istituzioni locali, regionali e nazionali. Il Viaggio della Torcia ha visto come protagonisti, in qualità di tedofori, alcuni rappresentanti delle più importanti società sportive e sci club del territorio, accompagnati dall’immancabile mascotte ufficiale, la marmotta Kugy.

Al benvenuto iniziale del presidente di Eyof 2023, Maurizio Dunnhofer e del vicesindaco Lorenzo Antoniutti, si sono unite anche il viceministro della transazione ecologica, Vannia Gava e Aurelia Bubisutti. Per l’ex deputata tolmezzina i giochi olimpici giovanili rappresentano la realizzazione di un sogno inseguito da anni e che, fra pochi giorni, si avvererà. L’augurio per Bubisutti è che tutti i giovani atleti partecipanti all’evento possano perseguire i loro sogni, vivendo un’esperienza unica in Friuli Venezia Giulia.

Per il viceministro Vannia Gava, Eyof Fvg 2023 è un esempio positivo su come si deve fare squadra. La Regione, così come il Governo nazionale, sostengono questo evento sportivo internazionale dedicato ai giovani, con la consapevolezza dell’importante ruolo che questi ultimi hanno per il futuro della nostra società. Il Friuli Venezia Giulia è pronto ad accogliere i 2300 partecipanti al Festival Olimpico della Gioventù Europea, come un’unica comunità, unita e vincente. Un’occasione anche per promuovere le bellezze e le eccellenze di questo territorio.

A rappresentare il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è intervenuto il vicepresidente Stefano Mazzolini che, anche in questa circostanza, ha ribadito l’importanza di ospitare manifestazioni sportive internazionali così grandi. Eyof farà conoscere, a migliaia di giovani e ospiti, il nostro territorio e l’intero comprensorio montano su cui il governo regionale ha investito e continuerà a farlo per offrire un’offerta turistica all’altezza nell’arco di tutto l’anno e non solo in termini stagionali.

Forni di Sopra ospiterà le competizioni dello sci alpinismo, disciplina che vedrà il suo debutto ai giochi olimpici giovanili europei proprio in Friuli Venezia Giulia.

A Eyof Fvg 2023, l’evento multi sport dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, sono attesi 2.300 partecipanti di cui 1.300 atleti che gareggeranno nelle 109 competizioni sportive in calendario (21-28 gennaio) delle 14 discipline presenti.

La Torcia, metafora dei valori olimpici e simbolo di quella capacità di riunire, nel nome dello sport, persone di differenti Nazioni, culture, lingue e tradizioni, è arrivata a bordo del truck “Io Sono Friuli Venezia Giulia” in compagnia della Mascotte Kugy.