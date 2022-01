Esordio in serie A per la Maxim-Codroipese

SERIE A VOLO. Sabato 22 gennaio, si è alzato il sipario sulla nuova stagione del campionato di serie A della specialità ‘volo’, nel quale milita anche la matricola Maxim-Codroipese. L’esordio del team friulano è stato nel complesso un successo, pur non risultando vittorioso. Contro i cuneesi dell’Auxilium, i friulani hanno conquistato un bottino di 8 punti contro i 18 degli avversari. Davide Cumero, ex campione del mondo e capitano del team, funge da traino per la squadra. Quattro i punti raccolti personalmente da lui, due arrivati dalla coppia Gigante-Tapacino ai quali si aggiungono anche due pareggi.

Oggi, alle 14, la seconda giornata vedrà la Maxim-Codroipese impegnata nuovamente in casa contro la corazzata piemontese Gaglianico. Incontro decisamente poco alla portata, ma non sarà una passeggiata nemmeno per gli avversari.

Gli altri match: Nus-Marenese, Perosina-Auxilium e Noventa-Brb.

Risultati prima giornata: Brb-Nus 19-8, Perosina-Marenese 21-5, Noventa-Gaglianico 13-13.

SERIE A2 MASCHILE. Sabato alle 14.15 in campo la seconda giornata con: Spilimberghese-Dolada, Florida-Chiesanuova, Pedavena-Villaraspa, Pederobba-Cussignacco, riposo per Quadrifoglio e Spresianese.

Risultati della primaa giornata: Quadrifoglio-Spilimberghese 18-10, Dolada-Florida 22-4, Villaraspa-Pederobba 16-11, Spresianese-Pedavena rinviata.

SERIE B. In questo weekend ai blocchi di partenza la serie cadetta del raggruppamento nord-est con 18 squadre suddivise in tre gironi. Ecco gli incontri previsti per sabato alle 15. Girone A: Le Valli-Saranese, Pasch-Triestina (rinviata causa covid), Tre Stelle-Veronica; girone B: Belluno-Gtn Laipacco, Fortitudo-Cornudese, Boccia Viva-Cavarzano; girone C: Granata-Tagliamento, Muggia-Del Corno, Buttrio-Adegliacchese (domenica ore 15).