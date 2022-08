Europei di nuoto, la mascotte Lea conquista i social

E’ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per gli Europei di nuoto, in programma a Roma dall’11 al 21 agosto. Nell’attesa delle sfide - che vedranno in vasca anche gli azzurri ‘made in Fvg’ Piero Codia, Alice Mizzau e Matteo Restivo – c’è tanto Friuli anche nella promozione dell’appuntamento capitolino.

Sui social, infatti, impazza Lea che, insieme a Gastone, è stata scelta come mascotte dell’evento continentale. Lea è una Golden Retrivier di otto anni che vive a Udine con i suoi conduttori, Marco Carlini e Alessandra Mennella. Con il suo mantello bianco nei mesi scorsi aveva sbaragliato la concorrenza e, con oltre 43mila preferenze tra Facebook e sito ufficiale dell'evento, era stata incoronata 'madrina' a pari merito con lo splendido Gastone, un terranova nero. Due cani complementari, insomma, per razza, sesso, aspetto e colori.

Lea - unico cane da salvamento italiano in possesso del doppio brevetto di conduzione, grazie alla prima abilitazione in coppia con Marco nel 2016 seguita l'anno successivo da quella con Alessandra – è quindi una vera ‘bagnina a quattro zampe' che non è insolito vedere anche sulle nostre spiagge.

In questi giorni, però, ha raggiunto la Capitale, dove ha posato per le foto e i video promozionali dei Campionati assieme alla madrina Federica Pellegrini (che l’ha 'sfidata' in vasca) e al testimonial Massimiliano Rosolino. Facendo ogni volta incetta di ‘like’.

