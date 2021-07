Europeo di Softball, la finale sarà Italia-Olanda

L'Italia Softball di Federico Pizzolini si assicura l'accesso alla finale del Campionato europeo grazie al successo per 11-0 al quarto inning su Israele nel primo incontro di giornata. Le azzurre replicano battendo per 10-0 la Francia sempre al quarto inning. Percorso netto, dunque, per le azzurre, che viaggiano al ritmo di dieci vittorie, otto delle quali per manifesta, su altrettante partite e con un solo punto subito, nello scontro con le acerrime rivali dell'Olanda.

E nel match per l'oro troveranno di fronte proprio le orange dei Paesi Bassi che prima liquidano la Spagna (11-0 al quarto inning), poi vincono in walk-off per 5-4 la delicatissima sfida contro la Repubblica Ceca.

La finale domani, sabato 3 luglio, alle 20.30 a Castions di Strada. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action (canale 206).

ITALIA-ISRAELE. La formazione israeliana, squadra ospite, prova a impensierire la difesa azzurra guidata da Alexia Lacatena in pedana di lancio: la più pericolosa è certamente Darby Rosen (2 su 2 la sua partita) che nel primo inning colpisce un triplo a destra, ma Lacatena è abile ad uscire da ogni situazione di pericolo chiudendo la sua prova senza punti subiti e con 8 K.

L’attacco azzurro, con due punti al primo inning e tre al secondo, mette invece fin da subito in chiaro il suo desiderio di chiudere anticipatamente la partita: particolarmente ispirata Andrea Filler, la quale con due valide porta a casa tre punti, mentre Abacherli (walk a basi cariche) e Howard (volata di sacrificio) completano l’opera delle prime due frazioni. Nel terzo attacco invece l’Italia si scatena veramente, prima con il singolo di Andrea Howard – 18° RBI del torneo per lei, leader di due lunghezze davanti alla compagna Giulia Longhi – e poi con il grande slam di Erika Piancastelli, un missile al centro che proietta le azzurre in aria di manifesta.

ITALIA-FRANCIA. L'ultima sfida della terza fase vede ampie rotazioni per le azzurre e la seconda uscita in pedana all'Europeo 2021 per Lisa Birocci. Trascorre una sola ripresa prima che le azzurre sblocchino il risultato. L'Italia costruisce con Fama e Ricchi, autrice del primo RBI del match, poi Melany Sheldon scarica il secondo fuoricampo (da due punti) del suo torneo e scava il primo solco, poi esteso da un lancio pazzo che fa entrare Giulia Koutsoyanopulos e dal singolo da due punti di Andrea Howard. In difesa le azzurre non soffrono particolari patemi con Birocci che concede due valide al terzo, ma esce dal traffico senza danni, mentre Melany Sheldon si rende protagonista anche nel ruolo di interbase con varie giocate di pregevole fattura. D'altro canto l'Italia aumenta il margine con il settimo punto battuto a casa dalla volata di sacrificio di Elisa Grifagno e poi al quarto inning chiudono il conto con l'immancabile home run chilometrico di Erika Piancastelli, il quinto del suo Europeo, e un doppio da due punti di Giulia Koutsoyanopulos, che archivia la partita sul 10-0.