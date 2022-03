Eyof 2023, a Trieste la cerimonia d'apertura

Sarà Trieste a ospitare la cerimonia di apertura della 16esima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea - Eyof 2023. Il 21 gennaio, in piazza Unità d’Italia, sfileranno gli oltre 2.000 atleti e ospiti provenienti da 48 nazioni.

L’accordo, che vedrà il capoluogo regionale quale suggestiva vetrina dello sport olimpico giovanile internazionale (dai 14 ai 18 anni), è stato ufficializzato giovedì 31 marzo, in un incontro del Sindaco Roberto Dipiazza e del Vicesindaco Serena Tonel con il Presidente del Comitato Eyof2023 Maurizio Dunnhofer (accompagnato dal Direttore Generale Giorgio Kaidisch).

Il primo cittadino si è dimostrato entusiasta e orgoglioso di poter inaugurare questo importante evento sportivo giovanile internazionale in una delle piazze più belle d'Europa e in una delle città più sportive d'Italia.

Maurizio Dunnhofer, durante questa prima visita legata soprattutto agli aspetti tecnici-amministrativi e relazionali, ha illustrato brevemente al sindaco e vicesindaco il programma dell'evento in generale e le prime idee legate alla scaletta della cerimonia inaugurale.

Pochi giorni fa una delegazione del Friuli Venezia Giulia ha ritirato ‘il testimone’, la bandiera olimpica europea, nella città di Vuokatti, in Finlandia.

La grande novità di questa 16esima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea è che sarà organizzato in un’intera regione e non più in un’unica località come avviene per tradizione. Tutte le località turistiche montane del Friuli Venezia Giulia ospiteranno le gare delle 13 discipline sportive previste, inserite nel calendario ufficiale, dal 21 al 28 gennaio 2023. Saranno il prologo ai Giochi Olimpici invernali di Milano/Cortina 2026 a cui parteciperanno sicuramente alcuni atleti di Eyof Fvg 2023. Ulteriore importante novità: tutte le delegazioni dei Comitati Olimpici avranno Trieste come riferimento e ‘quartier generale’ ospitante.