Fabio Scozzoli fa tappa a Villa Primavera

Sabato 21 settembre, a partire dalle 16, nell’impianto natatorio “Swim” di Villa Primavera, l’Unione Nuoto Friuli, in collaborazione con il nuovo partner commerciale e sponsor tecnico Jaked, presenterà al pubblico un ospite speciale. Si tratta del campione internazionale e atleta olimpico Fabio Scozzoli. Forlivese classe 1988, specialista nei 50 e 100 rana e 50 delfino, Scozzoli vanta un palmares di assoluto livello. Fra le sue maggiori affermazioni, l’oro mondiale in vasca corta del 2012, gli 11 europei, dei quali otto in vasca corta; per 18 volte è salito sul gradino più alto nei Campionati Italiani.

Durante l’evento ospitato dall’Unf, Scozzoli sarà a disposizione del pubblico per rispondere a domande e curiosità, firmare autografi e svelare i segreti della sua routine sportiva. Seguirà un esclusivo allenamento a porte aperte, durante il quale il campione olimpico scenderà in vasca al fianco degli atleti agonisti e Master Unf e al quale potranno assistere dagli spalti tutti i presenti.

Sarà, inoltre, presentata la nuova partnership con Jaked, azienda italiana leader nel settore della produzione e commercializzazione di costumi ed abbigliamento sportivo, nonché sponsor ufficiale di Scozzoli. L’evento sarà anche l'occasione per festeggiare il ritorno ufficiale del celebre settore agonistico Unione Nuoto Friuli che, dopo un periodo di pausa e riorganizzazione, è ora pronto a ripartire con le categorie Fin Nuoto e Fin Propaganda. 22 i ragazzi di età compresa tra i 9 e 17 anni battezzeranno la stagione sportiva 19/20 e gareggeranno all’interno del circuito federale.

“Siamo particolarmente orgogliosi della storia del nostro settore agonistico, che negli anni ha formato atleti internazionali del calibro di Mansutti, Savino, Qualla, Mizzau, Restivo e Iurasek", dichiara Maurizio Vidus, Presidente Unione Nuoto Friuli. "Dietro ogni grande atleta c’è una solida realtà sportiva in grado di lavorare con passione, competenza, dedizione e professionalità".

L’evento di sabato 21 settembre è aperto a tutti, appassionati, fans e curiosi. Qualora le condizioni meteo lo consentano, l’incontro con Scozzoli si estenderà anche nell’area esterna della piscina. Per maggiori informazioni, consultare la pagina Facebook @UnioneNuotoFriuli.