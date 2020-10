Fabris trionfa all’Italiano Enduro U23 ad Alassio

Brillante finale di stagione per Riccardo Fabris, nell’ultima tappa del Campionato Italiano Enduro Under23/Senior, che si è corsa a Villanova d’Albenga (Savona) domenica 18 ottobre.

Il pilota del Moto Club Manzano in sella ad una Fantic, conquista la classe cadetti 125, piazzandosi al secondo posto in campionato, dietro a Gabriele Pasinetti su Beta.

La gara organizzata dal Moto Club Alassio, ha proposto un percorso con tre prove speciali cronometrate, una enduro in linea e due Cross Test, molto tecniche ed apprezzate dai 242 piloti, impegnati nel terzo ed ultimo round stagionale del Campionato Italiano Under23/Senior.

A raccogliere esperienze nella stessa classe di Fabris, la cadetti 125, anche il friulano Davide Simonetti con la Husqvarna 125. In gara con i colori del club manzanese, la new entry Jacopo Crepaldi su Ktm, decimo nella classe Junior 250 2T e Silvio Zatta su Ktm, dodicesimo nella stessa classe. Buona la prova del carnico Stefano Candido che porta a casa la sesta posizione in una combattuta junior 300.

Settima posizione per il monfalconese Tommaso Iaglisch su Honda, nella Junior 250 4T, in continua crescita in una stagione che lo ha visto esordire nella nuova cilindrata. Nelle varie classi della categoria Senior, trasferta ligure anche per Federico Oliana, Alberto Callegher e Filippo Tagliapietra.