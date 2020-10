Faedis attende il Giro d'Italia

Presentata nella Sala Consigliare del Comune di Faedis la seconda delle due tappe friulane del Giro d’Italia, giunto alla sua 103° edizione, in particolare per la parte che interesserà il passaggio nel territorio comunale.

Enzo Cainero, organizzatore storico delle tappe regionali e appassionato ciclista, è infatti intervenuto descrivendo, come solo lui poteva fare, planimetria e altimetria della 16° tappa: la corsa arriverà il 20 ottobre nella frazione di Ronchis (orario previsto 10.45), quindi nel capoluogo per proseguire alla volta di Canebola percorrendo una salita impegnativa e pittoresca (arrivo stimato 11.10). Da qui il Giro prosegue nel territorio del Comune di Torreano, per poi addentrarsi nelle Valli del Natisone, tornare a Cividale del Friuli e di nuovo a Faedis (ore 13.00), attraversando prima la frazione di Campeglio, e proseguendo verso Attimis.

La serata ha visto anche l’intervento di Sante Chiarcosso, presidente di Chiarcosso Autotrasporti, una delle principali realtà del Triveneto nel campo della logistica, nonché organizzatrice di innumerevoli eventi sportivi a scopo benefico targati Help Haiti. Non avendo potuto svolgersi la ciclopedalata sulle strade dei comuni di Torreano, Faedis, Attimis e Povoletto, in programma per il 3 ottobre organizzata proprio da Help Haiti a causa del maltempo, Chiarcosso ha voluto in ogni caso portare anche la sua testimonianza nell’elogiare un percorso degno della migliore promozione.

Ampio spazio è stato poi dato alla presentazione del Giro-e , “un evento cicloturistico inserito nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana organizzato da RCS Sport Spa durante il Giro d’Italia, sulle stesse strade e nelle stesse date che ha come scopo quello di far vivere a tutti gli amanti della bicicletta, ciclisti amatori o ex professionisti, l’esperienza di percorrere le strade del Giro d’Italia nelle stesse giornate della Corsa Rosa”. Si disputa utilizzando, solo ed esclusivamente, biciclette da strada a pedalata assistita (E-Road Bike). Il Giro-e percorre quindi lo stesso percorso del Giro d’Italia, cambiando solo la località di partenza di tappa e arrivando, circa un’ora prima del Giro, sotto lo stesso striscione.

La partenza di una di queste tappe avverrà proprio a Faedis, dai “Portonàs”, lo scenografico ingresso al centro del paese. I concorrenti proseguiranno poi davanti alla Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta e, dopo aver attraversato Piazza 1° maggio, si dirigeranno verso Attimis percorrendo la suggestiva via Tarcento.

Il Giro-e dedica molto spazio e visibilità ai paesi di partenza e arrivo delle tappe. Il territorio faedese, ricco di risorse naturali, enogastronomiche e storiche, è davvero una meta ideale per un turismo “slow” e la bici elettrica è certamente uno strumento perfetto. A chiudere questa prima parte, Marco Londero, consigliere comunale e Referente dei volontari della Protezione Civile di Faedis, ha illustrato il piano sicurezza per la giornata del 20 ottobre e in particolare il notevole dispiegamento di volontari sul percorso.

La seconda parte della serata è stata invece dedicata alla presentazione delle azioni di promozione del territorio portate avanti dall’Amministrazione Comunale e dalle locali Pro Loco. Lo slogan Faedis Nice, Faedis Good, nato proprio in occasione dello scorso passaggio della Corsa Rosa sul territorio faedese, è diventato uno strumento per raccogliere e promuovere tutte le realtà che rispondono alla sempre crescente richiesta turistica. Il sito www.faedisnicefaedisgood.com è una repository facilmente consultabile e aggiornata della storia, dell’arte, degli innumerevoli sentieri che percorrono il Comune e certamente di tutte le strutture ricettive dove poter gustare il meglio dell’enogastromia e soggiornare. “Nel giro di pochi anni l’offerta di strutture ricettive e agrituristiche è cresciuta in quantità e soprattutto in qualità. Da semplice punto di partenza per visitare luoghi più famosi, Faedis è diventato esso stesso una meta, rispondendo alle esigenze di diversi tipi di turisti che il più delle volte amano tornare”, commenta il consigliere Mauro Cavallo, delegato alla promozione del territorio.

Non poteva mancare la parte legata alla viticoltura e in particolare al Refosco di Faedis, che ha raggiunto grande visibilità nel corso degli ultimi anni anche grazie alla locale Associazione dei Produttori di Refosco. Cavallo ha spiegato come il consumo di vino sia diventato molto più responsabile e giustamente esigente, di come questo prodotto sia anche il prodotto di una terra, della gente e della sua storia. Raccontare il territorio assieme al vino, lo rende speciale. Per questo i produttori del Comune apriranno le loro cantine dal 17 al 19 ottobre per accompagnare la degustazione dei visitatori e presentare il meglio della loro produzione.

Il Sindaco di Faedis Claudio Zani ha quindi chiuso la serata donando una targa a Enzo Cainero per la sua attenzione verso il Comune e soprattutto ringraziando le Pro Loco di Faedis, Campeglio e Valle, i volontari della Protezione Civile e i gruppi locali degli Alpini, e tutte le associazioni che saranno impegnate nei preparativi e durante i due eventi. “Impegnate durante tutto l'anno, non solo in questa occasione, nella cura e nella promozione del territorio, sono una ricchezza inestimabile”, ha concluso il Sindaco.