Fagagna in corsa per la seconda piazza

SERIE A2. La Quadrifoglio, dopo aver superato, non senza difficoltà, lo scoglio isontino della Tre Stelle per 16-11, è concentrata in vista dell’incontro di sabato 1 febbraio contro la bellunese Dolada che mette in palio il secondo posto assoluto. Posizione che, ovviamente, fa gola a entrambe perché vale l’accesso ai play-off promozione.

Sempre nella terza giornata di ritorno, il Cussignacco ha raccolto due punti vincendo per 25-2 contro la Maxim di Pasian di Prato; i tiezzesi della Snua sono andati vicinissimi alla vittoria, ma senza concretizzare; infatti è di 13-14 il risultato finale contro il Chiesanuova. Gli isontini del Villaraspa, perdendo per 6-21 contro il Dolada, rimangono nella ‘zona rosa’; infine, la Marenese continua a mietere vittime, stavolta è toccato al Pederobba, fermato per 20-7.

La classifica aggiornata è la seguente: Marenese 24, Dolada e Quadrifoglio 18, Chiesanuova 16, Pederobba e Cussignacco 14, Snua 6, Tre Stelle e Villaraspa 4, Maxim 2.

Sabato (alle 14.30) così in campo: Maxim-Chiesanuova (Bet), Villaraspa-Snua (Tadina), Dolada-Quadrifoglio, Marenese-Cussignacco, Pederobba-Tre Stelle.

PROMOZIONE. Nel girone A di Lega Pro, le formazioni in vetta alla classifica sono già proiettate ai play-off; si tratta di Nuova Del Corno di Rive d’Arcano (vincitrice per 13-9 sulla Tagliamento) e Muggia Bocce (che si è imposta per 20-2 sulla Fortitudo). Il resto del gruppo si trova a sei lunghezze. Risultato eccezionale e oltre ogni previsione quello maturato dal Buttrio che ha superato per 22-0 l’Adegliacchese. La classifica, quindi, è la seguente: Nuova Del Corno 15, Muggia Bocce 14, Fortitudo 8, Adegliacchese 7, Tagliamento e Buttrio 6, Gtn Laipacco 0.

Nel girone B colpaccio della Spilimberghese che s’impone per 12-10 alla ex-capolista Granata; Cornudese-Le Valli 11-11, Veronica-Sant’Antonio 13-9. Classifica: Le Valli 9, Granata 8, Spilimberghese e S. Antonio 6, Veronica 4, Cornudese 3.

Sabato 1 (ore 15) il girone A: Adegliacchese-Tagliamento, a Cussignacco Gtn Laipacco-Fortitudo, già disputato l’anticipo Buttrio-Nuova Del Corno 10-12, riposa Muggia Bocce. Il girone B: Sant’Antonio-Spilimberghese, Granata-Cornudese, Le Valli- Veronica.

APPUNTAMENTO. Sabato e domenica, ad Aviano, terza tappa del Circuito Elite femminile nel quale si affrontano le top 16 d’Italia; per la nostra regione c’è il tridente azzurro formato da Barbara Zurini, Caterina e Virginia Venturini.