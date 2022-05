Fagagna promossa in serie A

Nella splendida cornice del palabocce di Torre di Pordenone, i fagagnesi della Quadrifoglio di patron Aldo Di Fant conquistano la promozione in serie A, vincendo la finale contro il Dolada per 15 a 12.

Traguardo eccezionale quello conquistato dai collinari che, da diversi anni, erano arrivati alle battute finali, senza fare il passo decisivo. Questa volta, invece, è arrivato il salto: il prossimo anno la Quadrifoglio affronterà le big del panorama italiano, portando spettacolo in Fvg assieme alla corregionale Maxim-Codroipese.

Protagonisti dell’impresa sono stati: Giuliano Banelli, Roberto Casarsa, Gino Domini, Simone Ellero, Lorenzo Fabro, Marco Mezzarobba, Michele Miani, Pierino Monaco, Fabio Scialino, Fausto Sostero, Nicola e Simone Ziraldo, diretti dal mister Virginio Mezzarobba coadiuvato dal vice Gianluigi Ziraldo.

Direzione dell’incontro affidata agli arbitri Eros Del Bianco e Giuseppe Bet.

I pronostici davano favorita la formazione bellunese; nella regoular season, infatti, le due squadre si erano già incontrate in due occasioni, con un pareggio e una vittoria per i veneti. Dopo un avvio dell’incontro in totale equilibrio (4-4), nel secondo turno c’è stato il cambio di marcia per i fagagnesi che, con un parziale di 8-3, si sono portati a condurre il match per 12-7.

Nell’ultimo turno, caratterizzato da quattro prove con otto punti in palio, alla Quadrifoglio bastava vincere una prova per avere il successo in tasca. Il trionfo è arrivato dopo poco più di un’ora di gioco, quando il capitano Pierino Monaco ha colpito la boccia decisiva (11-4) nella specialità individuale contro Lino Frare, facendo scattare l’invasione di campo e la festa!

“Vincere è sempre bello e gratificante”, ha commentato a caldo il presidente Di Fant. “Da subito bisognerà mettersi sul mercato in cerca di qualche rinforzo per affrontare la nuova stagione. Ma intanto godiamoci questa meritata vittoria!”.