Falsa partenza per il Buttrio rosa

Per le ragazze del Buttrio, che hanno iniziato sabato il campionato di serie A femminile, è stato, sportivamente, un weekend da paura, nel senso che su due incontri disputati in trasferta hanno raccolto due sconfitte: la prima per 8-16 con la Forti Sani e la seconda per 11-13 con l’Auxilium. Le friulane - quattro volte campionesse d’Italia – non sono state performanti e le avversarie hanno saputo cogliere l’occasione. Ora partirà la rincorsa per raggiungere la vetta della classifica per fine campionato.

Gli altri risultati: Auxilium-Bassa Valle 12-12, Borgonese-Saranese 15-9; Bassa Valle-Saranese 7-17, Borgonese-Forti Sani 18-6. Classifica: Borgonese 4, Auxilium 3, Saranese e Forti Sani 2, Bassa Valle 1, Buttrio 0. Il campionato si ferma un weekend.

SERIE A2. Nella quarta giornata del campionato di A2, incontro tiratissimo tra i tiezzesi della Snua e gli isontini del Villaraspa che si è risolto a favore dei casalinghi sul filo di lana per 14-13. Questi i parziali: 4-4, 4-6, 6-7, 6-11 e 14-13. La Quadrifoglio Fagagna sfuma la possibilità di vittoria contro una temibile Dolada fermando lo score sul 12-15 (sarebbe bastato vincere una specialità in più per la vittoria). Il Cussignacco da tutto se stesso ma contro la corazzata Marenese si ferma sull’8-19. Tre Stelle-Pederobba 10-17 e Chiesanuova-Maxim 25-2.

Classifica alla 4° giornata: Marenese 8, Pederobba, Dolada e Chiesanuova 6, Quadrifoglio e Cussignacco 4, Snua, Villaraspa e Tre Stelle 2, Maxim 0.

Sabato (dalle 14,30) la 5° giornata: a Fagagna Quadrifoglio-Chiesanuova, a Cussignacco Cussignacco-Dolada, a Monfalcone Villaraspa-Maxim, Marenese-Tre Stelle, Pederobba-Snua.

PROMOZIONE. Iniziato sabato anche il campionato di Promozione (settore Nord-Est) con i seguenti risultati: il Buttrio maschile sulla stessa scia del femminile perde per 9-13 con la Fortitudo, la favorita Muggia Bocce non si smentisce e supera l’Adegliacchese per 16-6; Nuova Del Corno-Gtn Laipacco 12-10, riposato Tagliamento.

Sabato (ore 15) nel girone A, s’incontrano: a Adegliacco Adegliacchese-Buttrio, a Fiume Veneto Fortitudo-Muggia Bocce, a Vidulis Tagliamento-Nuova Del Corno, riposa Gtn Laipacco; nel girone B giocano: Granata-Spilimberghese, Le Valli-Cornudese, S.Antonio-Veronica.

GARA. Domenica scorsa a Osoppo, la coppia formata da Iari Cotterli e Luca Miani (Buttrio) si fa sfuggire la vittoria (5-10) contro i veneti Macor-Minighin (Zignago) che si sono aggiudicati il secondo Trofeo Contessi. 58 le coppie partecipanti affidate alla direzione dell’arbitro Giovanni Tassotti.

APPUNTAMENTI. Domenica a Sacile gara triveneta di categoria BD a 71 coppie.