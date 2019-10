Falsa partenza per le friulane di A2

La prima giornata del campionato di serie A2 (raggruppamento nord-est) è stata negativa per i colori friulani. I fagagnesi della Quadrifoglio, in trasferta a Pederobba, partono col piede sbagliato e si trovano subito sotto 0-8. Con la seconda fase si rifanno sotto (8-11) e ce la mettono tutta, ma lo score si ferma sul definitivo 12-15. La matricola Maxim paga lo scotto contro la corazzata Marenese, favorita del girone, e trova solo i due punti della bandiera grazie alla terna composta da De Piero, Nicoli e Miani ai danni di Tam, Tapacino e Zambon, per il finale di 2-25.

I goriziani del Villaraspa, in trasferta a Noventa di Piave contro il Chiesanuova, iniziano a rilento, tentano il recupero ma chiudono le ostilità sull’11-16. Infine, i tiezzesi della Snua trovano un muro contro i bellunesi del Dolada e non vanno oltre il 7-20.

Oggi alle 14.30, sui campi di Ronchi dei Legionari, si gioca il posticipo della prima giornata tra la matricola Tre Stelle e la vecchia volpe Cussignacco. I favoriti dell’incontro sono gli udinesi, che possono contare su un capitano formidabile dal nome Andrea Alto: 61 anni, di cui 51 trascorsi sui campi da bocce. “Ho iniziato a 10 anni, grazie a mio padre – afferma Andrea – e da quella volta non ho mai smesso. Passione e tenacia mi hanno permesso di vincere titoli italiani e di vestire la maglia della nazionale, giocare nei campionati di serie A ed essere sempre sulla cresta dell’onda. Nonostante l’età sono sempre un atleta di categoria A e riesco ancora a farmi valere. La mia passione non finisce qui: mi dedico alla preparazione tecnico-tattica di atleti di alto livello, tra cui la nostra Caterina Venturini, e di giovani atleti emergenti, con la speranza di trasmettere la mia esperienza e, soprattutto, la mia passione per questo sport, che è in grado di dare tanto, più di quello che si possa immaginare".

APPUNTAMENTI. Oggi e domani a Point Saint Martin si svolgono i Campionati italiani di tiro di precisione maschile e femminile, oltre al tiro progressivo femminile; per il Friuli c’è il tridente composto da Barbara Zurini e dalle sorelle Venturini. A Roveredo in Piano, invece, gara triveneta a 48 quadrette.