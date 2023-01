Federica Brignone incontra i ragazzi dell'Aldo Moro Paluzza

Come si fa a non fare il tifo per Federica Brignone? Eccola assieme ai giovani atleti del team sci alpino dell'Aldo Moro Paluzza nell'ultimo allenamento sullo Zoncolan prima delle gare di Coppa del Mondo a Kraniska Gora in Slovenia.

“Un grande in bocca al lupo e un grazie per il sorriso e la disponibilità regalata ai ragazzi dell'Aldo Moro”, è l'augurio dell'allenatore Jacopo Di Ronco e dei suoi atleti (nella foto, da sinistra: Patrik, Seba, Nicolò, Davide, Luigi, Armando, Giosuè, Albert e Sofia).