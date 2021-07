Federica Gonnelli nello staff della Delser

È cresciuta fra i ranghi Delser la classe ’94 Federica Gonnelli, nuova preparatrice atletica della prima squadra LBS per la stagione 2021/22. Laureata in Scienza dello sport ed ora alle prese con un dottorato di ricerca in Fisiologia dell’esercizio, il nuovo membro dello staff arancione subentra a Tommaso Mazzilis innestandosi al fianco dell’head coach Massimo Riga.

Arruolata dal club udinese nel 2016, Federica si è da subito distinta per professionalità e know how, doti acuite nel suo percorso di sostegno ai team giovanili orange. Ora per lei c’è il salto tra le volpi di Serie A2, uno step che la preparatrice ha così commentato: “Sono molto felice di poter compiere questo passaggio. Sono carica e mi sento pronta. Al momento è già aperto un dialogo con il tecnico Massimo Riga per delineare in primis lo svolgimento della preparazione atletica al via da fine agosto. Stiamo inoltre parlando delle questioni relative al programma da svolgere a lungo termine nel corso di questa stagione”.

“L’obiettivo – ha poi continuato – è senza dubbio quello di far arrivare la squadra pronta all’inizio del campionato. Il tutto senza però affrettare troppo i tempi fisiologici delle ragazze. Vorrei riuscire a tirare fuori il meglio da ciascuna giocatrice, di modo che ognuna di loro sia poi in grado, pian piano, di raggiungere gli obiettivi personali che andrà a porsi”.

“A livello relazionale – ha quindi concluso – si assottiglia per me la differenza di età con le atlete: ma non lo vedo come un problema, anzi. In generale, essendo cambiato anche l’allenatore, ritengo ci vorrà qualche giorno affinché l’intero ambiente si assesti, è normale. Già al termine della prima settimana di preparazione, comunque, ci saremo sbloccati anche da questo punto di vista. A tal proposito, sin da subito, ho intenzione di interfacciarmi direttamente con le giocatrici”.