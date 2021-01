Federica Sanfilippo torna a ruggire a Forni Avoltri

Ancora grande spettacolo nella seconda e conclusiva giornata di gare di OPA Alpen Cup di biathlon andate in scena alla Carnia Arena di Forni Avoltri. Quest'oggi il centro federale situato in località Piani di Luzza, ha ospitato le gare sprint che hanno regalato interessanti indicazioni alla squadra italiana di biathlon e grandi soddisfazioni ai colori del Friuli Venezia Giulia.

Nella gara senior femminile, netta affermazione per l'altoatesina Federica Sanfilippo (GS Fiamme Oro) che si è prontamente riscattata dalla deludente prestazione dell'individuale. Sanfilippo (1+1) ha preceduto di 16" la valdostana Nicole Gontier (CS Esercito) (1+2) e di 1'09 la sappadina Eleonora Fauner (GS Carabinieri) (1+1). Soltanto quarta Michela Carrara vincitrice dell'individuale di ieri, che complice sei errori (3+3) non è riuscita a lottare per il successo.

Vittoria targata Forni Avoltri invece nella categoria Youth femminile, con Sara Scattolo (GS Fiamme Oro) (0+1) che sulla pista di casa si è presa il meritato successo, precedendo di 57" la valdostana Martina Trabucchi (S.C. Brusson asd) (1+1) e di 57"1 la tedesca Lilli Bultmann (0+1).

Successo perentorio per l'altoatesina Rebecca Passler nella gara juniores. La portacolori dei Carabinieri (0+1) ha staccato di 1'00 la valdostana Beatrice Trabucchi (CS Esercito) (0+1) e di 1'05" la conterranea Hanna Auchentaller (GS Carabinieri) (3+0).

Tripletta targata Fiamme Oro nella gara maschile della categoria Youth. Vittoria per il valdostano Nicolò Betemps (GS Fiamme Oro) (1+0) che bissa il successo conquistato ieri nell'individuale. Seconda piazza per Stefan Navillod (0+0) staccato di 14" dalla vetta e terza posizione per Marco Barale (0+2) che ha preceduto Mattia Piller Hofer (CS Carabinieri) (1+1) quarto e migliore degli atleti friulani.

Vittorie straniere nelle altre categorie. Tra i senior maschile successo in solitaria dello svizzero Yannick Kreuzer, mentre tra gli Youth I soddisfazioni per la Slovenia con le vittorie di Pavel Trojer e Zaia Repe.

Si chiude così un weekend ricco di soddisfazioni per l'ASD Monte Coglians che assieme allo Sci Cai Trieste Asd ha riportato a Forni Avoltri dopo tanti anni una manifestazione internazionale di biathlon. La Carnia Arena che per l'occasione ha sfoggiato il suo nuovo poligono di tiro dotato di 30 sagome elettroniche Kurvinen, sarà nuovamente teatro di importanti competizioni a fine gennaio, con i Campionati Italiani Giovanili di biathlon.

Qui le classifiche complete