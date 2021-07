Federico Vecchi guida il settore giovanile delle Aquile

La United Eagles Basketball Cividale comunica di aver affidato l’incarico di responsabile del settore giovanile, targato Faber, a Federico Vecchi. Il tecnico bolognese è stato scelto per portare la sua comprovata esperienza al servizio della società friulana con l’obiettivo di continuare il percorso di crescita e di potenziamento del movimento, anche in ottica di reclutamento per la prima squadra.

Vecchi vanta un passato importante nella Virtus Bologna, dove ha iniziato ad allenare tra il 2000 e il 2003 prima di ricoprire il prestigioso incarico di responsabile di tutta l’area giovanile bianconera dal 2015 al 2019.

Nato a Bologna nel 1976, Federico Vecchi inizia la sua carriera nel 1999/2000 nel settore giovanile del Calderara Basket per poi lavorare tre stagioni alla Virtus Bologna. Dal 2003 al 2005 è responsabile del settore giovanile di Castel San Pietro e vice allenatore della squadra senior in B2. Nel 2006 passa al Gira Ozzano come vice coach in B1 e come capo allenatore dell'Under 18 Eccellenza del BSL San Lazzaro. Le tre stagioni successive Federico Vecchi è capo allenatore del Castiglione Murri, con cui conquista la promozione in C1 e un titolo regionale Under 17.

Nel 2010/11 a Ferrara diventa assistente di Alberto Martelossi in Legadue, poi il trasferimento all’Andrea Costa Imola dove resta tre stagioni, prima come vice in Legadue poi come head coach in DNA Gold, con la responsabilità delle formazioni giovanili. Segue l’esperienza a Forlì in A2 Gold come assistente di coach Alessandro Finelli.

Dal 2015 al 2019 il ritorno alla Virtus Bologna come responsabile del settore giovanile, dove contribuisce alla crescita di numerosi giocatori che militano attualmente nei campionati professionistici. Nel 2017, la sua Under 18 Eccellenza (in cui si distingue Mikk Jurkatamm) si laurea campione d’Italia.

Con la Nazionale partecipa come assistente al raduno di Pesaro dell’Under 16 (2013) e a quello di Roma dell’Under 19 (2015). Sempre nel 2015 è assistente della selezione Under 16 ai campionati europei in Lituania. Allenatore Nazionale e formatore per i corsi allenatori della Federazione Italiana Pallacanestro.

“Portare a Cividale del Friuli Federico Vecchi – commenta il Vice Presidente Antonio Pittioni – è il segnale che la United Eagles Basketball ha le idee chiare sul quello che vuole fare! Credo che un Professionista del calibro di Federico Vecchi sia la persona giusta per gettare le basi di un progetto per diventare un settore giovanile di livello sul territorio Friulano, grazie alla sua la competenza Federico trasmetterà qualità ed entusiasmo agli atleti che avranno la fortuna e la volontà di seguirlo in questo percorso. Da parte mia e di tutto lo Staff un grande in bocca al lupo”.