Fedriga incontra la Pallacanestro Trieste

"Condurre un campionato ricco di soddisfazioni sportive significa non solo garantire a Trieste la permanenza nella massima serie ma, ben di più, mettere in vetrina il Friuli Venezia Giulia e favorire lo sviluppo di nuove opportunità di promozione turistica per le nostre comunità".

È con queste parole che il governatore Massimiliano Fedriga, accompagnato dall'assessore Fabio Scoccimarro, ha voluto salutare la Pallacanestro Trieste: un breve incontro con dirigenza, staff tecnico e giocatori a margine degli ultimi allenamenti prima dell'avvio della stagione sul parquet dei campioni d'Italia di Venezia, per fare gli auguri a una delle realtà di punta dello sport regionale.

Tra le sfide del 2019-20, Fedriga ha posto l'accento in particolare sulla valorizzazione dei giovani americani "nel solco di quell'etica del lavoro che, attraverso i sacrifici e il sudore in palestra, ha da sempre caratterizzato le squadre guidate da coach Dalmasson e che esprime, su ampio raggio, l'essenza piùpura dei popoli del Friuli Venezia Giulia".

"Sono fiducioso - ha quindi concluso il governatore - che, come già in passato, anche quest'anno Trieste saprà regalare ampi sorrisi ai suoi tifosi".