Festa dei motori a Villaverde di Fagagna

Festa dei motori, domani, a Villaverde di Fagagna, sede del Golf Club Udine, che sta celebrando i suoi 50 anni, per la premiazione dei tricolori di Aci Sport e del Campionato automobilistico del Friuli Venezia Giulia, nonché dei giovani per il Campionato sociale Under 30 istituito dall’Aci Udine.

A partire dalle 17, la suggestiva location collinare ospiterà i presidenti delle sezioni di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine che premieranno conduttori, piloti e navigatori, e le scuderie della regione con i riconoscimenti dei titoli nazionali Aci Sport.

Particolare risalto sarà dato ai risultati di Motori in Motion, che ha vinto la Coppa Rally IV Zona, e al suo presidente, l’inossidabile Claudio De Cecco, primo nella Aci Sport Rally Cup Italia Over 55.

Saranno consegnati anche i premi del 39esimo Campionato regionale Fvg, ideato da Gianpaolo Corrao, classifica che riconosce i risultati conseguiti dai driver non solo nelle manifestazioni del Friuli Venezia Giulia, ma anche nelle competizioni del resto d’Italia, con l’obiettivo di far conoscere la nostra realtà, non solo dell’automobilismo sportivo, nel resto della Penisola e nel mondo.

Tra le scuderie, ai primi tre posti si sono classificate la Red & White di Cividale, il Centro Revisioni Racing Team di Trieste e la Gorizia Corse.

Tra i piloti, il navigatore Denis Piceno ha vinto la classifica assoluta. Nella velocità si è imposto Lorenzo Luches; tra i conduttori rally Marco Marchiol; tra i navigatori Denis Piceno, seguito da Sonia Borghese; nelle auto storiche Rino Muradore; Sonia Borghese, nella sezione femminile; nell'Under 25 Lorenzo Luches; tra i primi conduttori, nella regolarità auto storiche Stefano Rigo, nella regolarità auto moderne Alessandro Sandrini; tra i secondi conduttori, nella regolarità auto storiche Pierpaolo Puhali e nella regolarità auto moderne Gianni Mezzavilla; nel kart, Alex Soravito.