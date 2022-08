Festa per Anna Incerti all'Europeo di Monaco

Grande festa all'Europeo di Monaco per Anna Incerti. La 42enne siciliana, ma ormai friulana d'adozione, ha chiuso la sua staordinaria carriera alla maratona dei Campionati continentali, ritrovando l'azzurro dopo un periodo decisamente molto complicato dal punto di vista fisico.

Per salutare la sua ultima gara con la canotta azzurra in tanti sono partiti dal Friuli per fare il tifo per lei e festeggiare l'ennesima impresa di un'atleta che, con la sua grinta e la sua classe, sicuramente mancherà al mondo della corsa sulle lunghe distanze.

Per la cronaca, la campionessa europea di Barcellona 2010 ha chiuso 42esima in 2h44:11 nella gara vinta dalla polacca Aleksandra Lisowska (2h28:36); argento alla croata Matea Parlov (2h28:42), bronzo all’olandese Nienke Brinkman (2h28:52), di un soffio sulla tedesca Miriam Dattke (2h28:52). Bel quinto posto per Giovanna Epis con il tempo di 2h29:06.