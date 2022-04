Final Six di ritmica, l'Asu sfida la prima in classifica

E' tutto pronto per la Final Six del massimo campionato di serie di ginnastica ritmica. Le farfalle dell'Associazione Sportiva Udinese, come stabilito del sorteggio del 27 aprile, dovranno sfidare la prima in classifica: la Ginnastica Fabriano, squadra di cui fanno parte anche Milena Baldassari e Sofia Raffaeli, rispettivamente prima e terza nell'ultima coppa del mondo.

"Come ho già avuto modo di spiegare, conquistando la quinta posizione in classifica generale, abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo e, lo ribadisco, non era per nulla scontato, vista la giovane età delle ragazze, e la non trascurabile mancanza dell’atleta straniera" ha spiegato Spela Dragas che allena la compagine bianconera insieme a Magda Pigano, Carlotta Longo e alla coreografa Laura Miotti. "Certamente il sorteggio non rende facile quest'ultima e importantissima prova, ma in questo mese le ragazze si sono allenate molto, e so che ce la metteranno tutta in pedana" ha concluso la tecnica slovena che di recente, insieme alla collega Pigano, ha passato l’esame per diventare giudice internazionale di squadra e individuale. Presto volerà in Australia per i Giochi di Oceania.

A fare il tifo per le friulane, in Trentino, ci sarà anche il direttore generale di Asu, Nicola Di Benedetto, e Alice Del Frate, atleta dell'accademia di ritmica della società bianconera, protagonista nell’ultima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. La kermesse sarà infatti impreziosita da una sua esibizione oltre a quella delle Farfalle Azzurre della squadra nazionale, fresche di medaglie nella World Cup di Baku.

Sarà dunque un grande weekend all'insegna della ritmica, il prossimo, che si aprirà sabato 30 aprile con il playoff-playout di serie B e C alle 16.45 per decretare le squadre promosse o salve nella categoria.

La competizione entrerà nel vivo domenica 1 maggio: si inizierà alle 10.30 con le semifinali di serie A1 per determinare le tre squadre che accederanno alla finalissima, si proseguirà alle 12.40 con il playoff di serie A2 – entrambe trasmesse in diretta sul canale YouTube della FGI – e raggiungerà l’apice con la Final Six tra le migliori tre della massima serie, in diretta su La7, a partire dalle 14.