Fioccano le iscrizioni al Lussarissimo

Iniziano a fioccare le iscrizioni per il Lussarissimo, il gigante parallelo più famoso d'Europa, che nella sua edizione 2022 sarà reso ancora più affascinante dalla versione notturna. Si gareggerà infatti sabato 19 febbraio alle 19, nell’atmosfera magica della pista Di Prampero illuminata dai fari.

A conferma di quanto sia gradito il ritorno dell’evento tarvisiano contribuisce anche l’entusiastica partecipazione da parte di stranieri: tra gli sciatori che si sono già iscritti la componente d’oltreconfine è consistente, con molti rappresentanti soprattutto della Carinzia. Ricco il montepremi in palio: per esempio allo sci club piu' numeroso è riservato un premio in denaro di 500 euro.

Una formula nuova e avvincente quindi, che animerà tutto il weekend a Tarvisio con una vera e propria festa degli sport invernali: da venerdì 18 a domenica 20 febbraio ci saranno tanti eventi per gli appassionati di sci e di montagna, a cominciare dalla Moonwalkers, una divertente camminata notturna adatta a tutti al chiaro di luna, per finire con la Tarvisio Snow Half Marathon, 21 chilometri di sofferenza e bellezza tra le pendici innevate della Valcanale.

Gli organizzatori sono già al lavoro da settimane per la perfetta riuscita degli eventi, che saranno promossi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza che il momento impone. Lussarissimo è organizzato dalla Smilevents Aps Sd di Gorizia, che si avvale della collaborazione dello Sci Club Monte Canin di Udine e dell’Asd S1 di Trieste, grazie al fondamentale supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Tarvisio e di PromoturismoFvg.

Tutti i dettagli sugli eventi e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito: www.lussarissimo.it. Inoltre per chi fosse interessato a saperne di più, è in programma una presentazione del Lussarissimo 2022 venerdì 4 febbraio alle 18 al Mega Intersport del Citta Fiera, partner dell’evento, in via Bardelli 4 a Martignacco.

Il programma

Venerdì 18 febbraio, alle 19, Moonwalkers aprirà il weekend di sport e divertimento. Cinque chilometri da affrontare al chiaro di luna con le ciaspole o i ramponcini, senza gara nè classifiche. A vincere saranno le emozioni vissute dai partecipanti attraverso questo un affascinante percorso, in cui gli istruttori della Valcanale saranno presenti per accompagnare dall’inizio alla fine tutti gli iscritti.

La serata di sabato 19 si preannuncia intensa e spettacolare: alle 19 andrà in scena il Lussarissimo, sulla pista Di Prampero illuminata, grazie al supporto altamente professionale dello Sci Club Monte Canin del presidente Tancredi Mestre. Il ritorno del Lussarissimo sarà suggellato da un montepremi davvero ricco, con un pacco gara originale e vario e tantissimi riconoscimenti per i partecipanti, come quelli in denaro per i migliori in classica e l’indimenticabile medaglia di partecipazione. Premi importanti saranno assegnati non solo ai migliori, ma anche al 50esimo, 100esimo e 150esimo tempo assoluto. Sono in palio molti materiali tecnici, soggiorni e premi enogastronomici.

Domenica 20 febbraio sarà la volta di un evento impegnativo e affascinante come la Tarvisio Snow Half Marathon, 21 chilometri con 1.300 metri di dislivello, da Tarvisio verso Valbruna, correndo nella spettacolare Val Saisera, verso il Gruppo del Montasio per poi salire sul Monte Lussari attraversando la foresta di Valbruna. Un ristoro in cima Lussari e giù di corsa dal sentiero del Pellegrino fino alla linea di arrivo. Chi sceglierà di partecipare alla non competitiva, potrà decidere se affrontare il percorso completo oppure tornare alla partenza seguendo un percorso pianeggiante e con un minor impegno fisico, di circa 17 chilometri e 550 metri di dislivello.

Una corsa intensa, organizzata con partenza alle 10 dalla S1 di Trieste, specializzata in gare e corse a lunga percorrenza. Il percorso sarà impegnativo e adatto ai runners, ma anche ai camminatori appassionati della montagna. Sempre domenica, ai piedi della Di Prampero, sarà proposto un Torneo di Snow Tennis, la versione invernale del beach tennis, gioco intuitivo e divertente ideato dall’istruttore di tennis triestino Riccardo Riosa.