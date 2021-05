Francesca Genzo conquista il pass per Tokyo

Sulle acque del bacino ungherese Maty-ér Regatta Course di Szeged, Francesca Genzo ha conquistato la qualificazione per i Giochi olimpici di Tokyo nel K1 200 metri. Nella finale che assegnava i pass a cinque cerchi, la 27enne triestina (Fiamme Azzurre) si è resa protagonista di una gara praticamente perfetta, con una progressione costante che le ha consegnato il secondo posto e la carta olimpica: 43.11 il tempo dell’azzurra che si piazza alle spalle della britannica Deborah Kerr (42.23), resistendo al fotofinish all’attacco della russa Natalia Podolskaia, terza in 43.29.

L’ultima finestra di qualificazione per i Giochi, ma solamente per le barche singole, è in programma il 20 e 21 maggio a Barnaul, in Russia, dove l'Italia schiererà Carlo Tacchini nel C1 1000, Andrea Schera nel K1 1000 e Agata Fantini nel K1 500.