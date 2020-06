Francesco Maiorana entra nel Cda dell'Apu

New entry in casa Apu. L’avvocato Francesco Maiorana entra ufficialmente a far parte della famiglia bianconera con la carica di Consigliere del Cda.

Maiorana è stato consigliere della Lnp dal 2011 al 2016, quando ha lasciato l’incarico per diventare membro del Consiglio di Amministrazione della Lnp Servizi, carica che ricopre anche attualmente, oltre a essere Vice Presidente della Commissione Procuratori Sportivi Professionisti presso la Fip di Roma.

Per 12 anni, dal 2007 al 2019, è stato presidente dell’Asd Pallacanestro Vis Spilimbergo e nel corso della sua gestione la squadra della Città del Mosaico ha raggiunto l’apice del successo quando ha disputato il Campionato di serie B Nazionale per tre stagioni consecutive dal 2011 al 2014.

“Ringrazio il Presidente Alessandro Pedone e l’Ad Paolo Graberi per la stima che hanno manifestato verso la mia persona e per l’incarico conferitomi", dichiara il nuovo membro del cda bianconero. "Sono contento di far parte di un nuovo progetto così ambizioso per la pallacanestro udinese e friulana e per questa ragione mi impegnerò nell’ambito delle competenze maturate in tanti anni quale dirigente sportivo a livello locale e nazionale”.

Ora l’avvocato Maiorana potrà mettere al servizio dell’Apu tutto questo bagaglio di esperienza maturata nel mondo bel basket, curando le relazioni con la Federazione, la Lega e le istituzioni del mondo sportivo ed extra-sportivo.