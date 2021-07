L’Apu Old Wild West Udine annuncia che Francesco Pellegrino, centro siciliano classe 1991, vestirà la casacca bianconera anche nella stagione 2021-2022.

Per Pellegrino si tratterà del quarto anno in Friuli, dopo le stagioni 2017-2018, 2018-2019 e quella appena conclusa, nella quale ha collezionato 51 presenze tra regular season, Supercoppa, Coppa Italia e play off.