Friulmotor ancora nel campionato italiano

Friulmotor rappresenterà come nel 2021 il Hyundai Rally Team Italia nel Campionato Italiano Rally. Il team di Manzano, con il sostegno di Hyundai Motorsport Customer Racing, supporterà durante l’anno il detentore del titolo tricolore, il veneto Giandomenico Basso, che sarà navigato dal fido Lorenzo Granai. Il pilota di Cavaso del Tomba, che ha già corso in passato con la casa udinese, prenderà parte alla serie nazionale a bordo della nuova i20 N Rally 2, già portata al debutto in Italia da Friulmotor nella precedente stagione (e vincitrice del Rally del Friuli Venezia Giulia).

L’esemplare sarà gommato Pirelli. L’esordio è previsto per il “Rally Il Ciocco e Valle del Serchio”, in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo e valido come primo round del Campionato Italiano Rally. L’impegno si svilupperà su tutti gli altri sei round della rassegna, che si chiuderà a ottobre con il Rally 2 Valli.

“Siamo pronti a iniziare una nuova stagione con Hyundai – ha commentato così l’accordo la famiglia De Cecco -. Dal 2017 in poi collaboriamo con la casa orientale e siamo stati capaci di vincere tre titoli nazionali sloveni oltre a collezionare due secondi posti sempre nel campionato sloveno e nel campionato italiano. Ripartiremo per cercare di vincere il tricolore, nel 2021 ci siamo andati vicini. Collaborando con un pilota forte come Basso ci sono i presupposti per farlo. Daremo il nostro meglio per arrivare davanti a tutti”.

Basso, classe 1973, non ha bisogno di presentazioni: nel suo curriculum spiccano quattro titoli italiani assoluti (2007, 2016, 2019 e 2021), due campionati Europei (2006 e 2009), due Tour European Rally (2017 e 2018) e un Intercontinental Rally Challenge (2006). Da oltre vent’anni è uno dei driver più veloci in Italia e ora cercherà di vincere il suo quinto tricolore e il primo a bordo di una Hyundai i20 N Rally 2. Contestualmente Friulmotor ringrazia sentitamente Andrea Crugnola, pilota con cui ha collaborato nel 2021, per la professionalità e la collaborazione dimostrate e gli augura il meglio per la sua nuova scelta professionale.