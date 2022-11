Friulmotor, che finale di Coppa Italia!

Friulmotor si è regalata una finale di Coppa Italia da incorniciare. Al Rally del Lazio e di Cassino-Pico, gara che chiudeva il trofeo, la scuderia di Manzano ha conquistato il secondo posto assoluto e la vittoria nella classe Over 55. A portare a casa i risultati sono stati rispettivamente Filippo Bravi e Claudio De Cecco, navigati da Enrico Bertoldi e Jean Campeis. Su Hyundai i20 N Rally 2, con pneumatici Pirelli, i due hanno recitato il ruolo da protagonisti in una prova molto difficile, resa tale dalle avverse condizioni meteo, visto che ha piovuto costantemente. Ciliegina sulla torta il premio legato al miglior preparatore.

“Un weekend che va a completare l’ottima stagione nel Coppa Rally Zona, competizione che ha permesso di qualificarci alla finale di Coppa Italia – ha detto la famiglia De Cecco -. La i20 N Rally 2 ha dimostrato di essere cresciuta nel corso della stagione e di essere competitiva in ogni condizione, mentre i piloti hanno disputato entrambi una corsa di spessore, che ha confermato un’altra volta le loro qualità”. Bravi, 33 anni di Udine, ha conquistato il miglior risultato della sua carriera, blindando il secondo posto nell’ultima prova speciale e cedendo il passo solo a Marco Signor. Da notare anche la vittoria del primo tratto cronometrato della gara. De Cecco, 59 anni, ha chiuso all’ottavo posto assoluto, rimanendo in testa dall’inizio alla fine nella classe Over 55. Per lui si è trattato del quarto successo consecutivo nella sua categoria.

Friulmotor sarà ora impegnata venerdì 11 e sabato 12 novembre al Rally di Idrija, settima e ultima prova del campionato nazionale sloveno rally. Il team ha già vinto il titolo con la Hyundai i20 N Rally 2 affidata a Rok Turk e Blanka Kacin: il “pacchetto” sarà al via della gara di Idrija, in cui punterà a vincere.