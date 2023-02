Friulmotor, obiettivo Coppa Italia

Nel 2022 aveva colto il secondo posto assoluto e la vittoria nella classe Over 55. Ora punta nuovamente alla finale, dove vuole recitare ancora una volta un ruolo da protagonista. Friulmotor si presenta in grandi forze alla Coppa Rally Zona, competizione che dà accesso all’atto conclusivo di Coppa Italia, in programma come l’anno precedente al Rally del Lazio di Cassino (il 29 ottobre).

Il team di Manzano schiererà due Hyundai i20 N Rally 2 nella Coppa Rally Quarta Zona (girone del Veneto orientale e del Friuli) e un’altra i20 N Rally 2 nella Coppa Rally Terza Zona (girone del Veneto Occidentale, Orientale e Trentino). L’obiettivo principale è vincere entrambi i raggruppamenti e arrivare più in alto possibile in finale.

Per quanto riguarda la quarta zona, a salire sulla vettura coreana saranno l’udinese Filippo Bravi e il manzanese Claudio De Cecco. I due saranno navigati rispettivamente da Enrico Bertoldi e Jean Campeis. Entrambi prenderanno parte a tutte e cinque le gare del raggruppamento: Rally Bellunese (2 aprile), Rally Valli della Carnia (10-11 giugno), Rally Città di Scorzè (6 agosto), Rally Piancavallo (3 settembre) e Dolomiti Rally (24 settembre). Bravi, classe 1989, ha vinto la quarta zona nel 2021 su Hyundai i20 R5 e ha chiuso al secondo posto la finale nazionale nel 2022 con la i20 N Rally 2. De Cecco, classe 1963, ha in bacheca il successo nella Coppa Italia nazionale del 2009 e del 2010 ed è reduce da quattro vittorie di fila nella classe Over 55.

Relativamente alla terza zona, il pilota che guiderà la i20 N Rally 2 sarà Manuel Sossella, con al suo fianco Gabriele Falzone. Il driver, classe 1975, sarà al via dei rally che compongono la competizione: il Benacus Rally (24-25 marzo), il Rally Due Valli (20-22 aprile), il Rally della Marca (28 maggio), il Rally San Martino di Castrozza (25 giugno) e il Rally Città di Bassano (15 ottobre). “Il nostro obiettivo – è il commento al programma di Friulmotor – è cercare di qualificare alla finale tutti e tre i nostri equipaggi e puntare più in alto possibile”. La vettura di Sossella sarà gommata Michelin, quelle di Bravi e De Cecco invece Pirelli.