Friulmotor sale tre volte sul podio

Weekend agonistico di assoluto spessore per Friulmotor. La scuderia di Manzano, è salita sul podio in tre diverse gare con i propri esemplari di Hyundai I20 R5: grazie a Rok Turk e Blanka Kacin ha vinto il Rally Porec, consolidando il proprio primato nel campionato nazionale sloveno; con Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi ha conquistato il secondo posto al Rally Dolomiti (Coppa Rally Quarta Zona) mentre con Luca Rossetti e Manuel Fenoli ha ottenuto la terza piazza assoluta e la prima di Gruppo R5 al Rally Elba, prova valevole per il Campionato italiano Wrc (Ciwrc).

“Siamo estremamente soddisfatti – ha commentato i risultati la famiglia De Cecco -. Con il successo a Parenzo abbiamo rinforzato la nostra leadership nella serie slovena, che puntiamo a vincere per il secondo anno di fila, mentre le posizioni a podio di Bravi e Rossetti ci hanno dato un’ulteriore conferma sia delle qualità dei piloti a cui affidiamo le nostre auto sia dell’affidabilità della stessa Hyundai I20 R5. Possiamo dire che guardiamo con grande fiducia al finale di stagione”.

Analizzando le singole competizioni, Turk e Kacin hanno dominato il Rally Porec, rifilando alla coppia seconda classificata (Pulic-Devunic) oltre 2’ (2’23’’9). La coppia ha vinto tutte le otto prove speciali in programma, dando un’altra grande dimostrazione di forza e aggiudicandosi un’altra gara dopo il Rally Velenje e il Rally Zelezniki. Al Dolomiti, dove per maltempo sono state annullate tre ps, Bravi è stato a lungo in lotta per la vittoria finale e ha chiuso a 17’’6 dal duo primo al traguardo composto dai cechi Cais e Zakova. Rossetti, infine, è sempre stato a contatto con il vertice della classifica generale, occupato da Corrado Fontana, al via con un ben più potente vettura di gruppo Wrc.

I prossimi appuntamenti di Friulmotor sono il Rally Idrija e il Rally Due Valli il 24 e il 25 ottobre: le gare valgono come ultima prova rispettivamente del campionato sloveno e del Ciwrc. Al via su Hyundai I20 R5 sempre Rok Turk e Luca Rossetti.