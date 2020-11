Fvg protagonista ai Mondiali Master di corsa in montagna

I Mondiali Master di corsa in montagna 2021? Si terranno in Val Tramontina. Il passaggio di consegne ufficiale è avvenuto al termine della competizione 2020, che si è tenuta nell’isola di Madeira, in Portogallo.

Dal 27 al 30 maggio del prossimo anno l’evento ‘over 35’ si correrà fra Tramonti di Sopra e di Sotto. A ricevere il testimone è stato Giampaolo Bidoli, presidente del comitato organizzatore locale, da parte di Kurt Kaschke, presidente EMA (European Masters Athletics), ed è intervenuto tra gli altri Jorge Vieira, numero uno della Federazione portoghese di atletica.

Sul fronte dei risultati, nella gara di “mountain running” con 8,5 km di lunghezza e 900 metri di dislivello positivo si è piazzata al secondo posto la squadra maschile M50 dell’Italia che schierava Roberto Moretti, Carlo Ciaccia e Giampaolo Bidoli, tutti e tre portacolori dell’Atletica San Martino. Tra gli uomini Moretti è riuscito ad aggiudicarsi anche una medaglia individuale mettendosi al collo il bronzo M55 nel trail di 31 km con 1950 metri di dislivello, che era inserito per la prima volta nel programma.

A livello femminile, doppio podio nella categoria W55 per Chiara Di Lenardo (Pol. Timaucleulis) che è arrivata terza nella gara di corsa in montagna e poi seconda nel trail. Nello scorso weekend, agli Europei non stadia di Funchal, la rappresentativa italiana aveva vinto 10 medaglie con 5 argenti, 4 argenti e 1 bronzo.