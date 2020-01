Fvg Snowtennis tour sbarca a Forni di Sopra

Se si può giocare sull’erba e sulla sabbia, perchè non farlo sulla neve? Le regole sono semplici e immediate e il divertimento è assicurato: ci si sfida due contro due e la pallina non deve cadere. È lo Snowtennis, il nuovissimo divertimento sulla neve, che sbarcherà a Forni di Sopra sabato 8 e domenica 9 febbraio per un evento davvero spassosissimo.

Unico requisito richiesto è la voglia di mettersi alla prova e di divertirsi, non serve essere tennisti provetti. Un’idea del maestro e coach triestino Riccardo Riosa, creatore anche del brand Tennistars, che insieme alla Smilevents di Gorizia ha dato vita a un vero e proprio mini campionato: Fvg Snow Volley Tour nelle più importanti località sciistiche della regione. Nel secondo fine settimana di febbraio sarà quindi la volta di Forni di Sopra, dove gli incontri tra tennisti saranno corredati anche da dj set e degustazioni di prodotti tipici del Collio, tutto in un’atmosfera di festa. Una due giorni tra sport e divertimento che sarà promossa grazie alla collaborazione con il Comune di Forni di Sopra e Autoktona, oltre che con il sostegno di varie realtà.

A Forni di Sopra le partite saranno disputate sui campi da sci in località Davost, in entrambe le giornate con inizio alle 11. Il divertimento sarà garantito, in quanto il weekend sarà accompagnato anche da musica e feste. Apres-ski con dj set saranno proposti sia durante i match che il sabato dalle 16 alle 22, inoltre ci sarà la possibilità di degustare leccornie enogastronomiche provenienti dal Collio nel chiosco a cura di Autoktona.

Le prove generali dello Snowtennis si sono svolte a Tarvisio, sulla pista di sci Di Prampero del Lussari, in occasione del torneo di Snowrugby. Il tour che scandirà il 2020 farà tappa appunto a Forni di Sopra, poi a Sappada il 15 febbraio, per una giornata dimostrativa, per tornare quindi a Tarvisio nel fine settimana dell’8 marzo, proprio asseieme all'evento internazionale European Snow Volley Tour.

Un divertimento semplice e di facile apprendimento, dato che bastano veramente pochi minuti per appassionarsi allo Snowtennis. “Con Tennistars abbiamo organizzato vari tornei di tennis sulla terra, sull’erba sintetica e sulla sabbia. Ci mancava una nuova superficie, quindi abbiamo pensato alla neve perché nessuno lo aveva mai fatto prima”, racconta Riccardo Riosa. E aggiunge: “Si gioca a coppie su di un campo di dimensioni simili a quello da beach tennis. Anche le regole, le racchette e le pallinesono le stesse. La pallina non deve rimbalzare, si gioca tutto al volo”.

Per saperne di più, o per iscriversi ai tornei, si possono consultare la pagina facebook dello Snowtennis e il sito www.snowtennis.net, o scrivere all'indirizzo mail info@snowtennis.net.