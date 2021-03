Galletti-Fontana Sacchetti su Toyota vincono l’Italian Baja

L’Italian Baja Internazionale ha inaugurato in Friuli il Campionato Italiano Cross Country Rally & SSV con sfide accese e classifiche incerte su ciascuno dei tre passaggi sui 30,25 Km del Settore Selettivo “Artugno”.

Hanno vinto Federico Galletti e Daniele Fontana Sacchetti sulla Toyota Hilux Overdrive schierata dall’R Team, sodalizio al suo rientro nella massima serie tricolore. L’equipaggio emiliano ha preso il comando della gara organizzata perfettamente dall’ASD Fouristrada Club 4x4 Pordenone, dopo il 2° settore ed ha firmato lo scratch anche sul 3°, rimontando su Miroslav Zapletal e Marek Sykora, il pilota ceko ed il navigatore slovacco sulla Ford F150 EVO, vincitori del 1° crono e secondi sul traguardo. Sul terzo gradino del podio con una decisa prova d’esperienza anche il campione in carica Lorenzo Codecà affiancato da Mauro Toffoli sulla inossidabile Suzuki Gran Vitara ufficiale, al termine di una decisa rimonta che li vedeva al 5° posto dopo il primo passaggio.

Sotto al podio Andrea Alfano e Stefano Rossi su Nissan Pathfinder Proto, hanno disputato una buona gara risalendo la corrente dall’8° posto fino al 4°. Quinta piazza in netta rimonta per il milanese Gabriele Seno navigato dall’esperto Nicola Arena sulla Fiat Panda nella versione rally raid.

Galletti ha ripreso il 2021 da dove aveva lasciato il 2020, ovvero con la vittoria ripetuta all’Italian Baja dopo quella al Tuscan Rewind dello scorso novembre ed ha dichiarato -“Sulla seconda prova abbiamo preso qualche rischio ed abbiamo sbagliato un’inversione, ma fortunatamente siamo riusciti a mantenere il vantaggio anche perché le partenze erano ad intervalli maggiori e non abbiamo trovato la polvere alzata dalle vetture. Molto veloce il tracciato, molto impegnativo, decisive le staccate”.

Gara impegnativa per il campione in carica Codecà che ha fatto appello alla sua lunga esperienza ed alla perfetta familiarità con la Gran Vitara, per colmare il gap su un tracciato non ottimale per la vettura.

Il toscano Andrea Luchini navigato da Piero Bosco sulla Suzuki, con il 7° posto assoluto sono i primi vincitori del gruppo T2 e del Suzuki Challenge, il monomarca della casa giapponese riservato alle Gran Vitara. Il miglior tempo nel SS 1 e la costanza hanno pagato l’equipaggio dell’Island Motorsport che ha preceduto sul traguardo Mauro Cantarello con Francesco Facile e Francesco Ceschin con Simone Feraboli. Gara stregata per il catanese Alfio Bordonaro e Marcello Bono, quarti alla fine, vincitori della 2^ PS, ma prima rallentati da un guasto all’intercooler e sul finale traditi da un manicotto. Quinti al traguardo e vincitori del 3° crono, i cugini mantovani Alessandro e Marco Trivini Bellini, dopo che sul primo passaggio una panne elettrica li ha ricacciati nelle retrovie.

In gruppo TH, categoria per le vetture più longeve, successo per Giovanni e Francesco Farina su Suzuki Gran Vitara, alla fine di un bel duello con la gemella di Franco Antonio Buda e Sandra Castellani. Ricky Rickler ha firmato due ottimi successi parziali nel 2° e 3° settore selettivo sulla Mitsubishi Pajero WRC, purtroppo il giovane driver del R Team è stato penalizzato dal tempo lasciato sul primo passaggio.

Convincente e proficua vittoria nella Side by Side per il piemontese Amerigo Ventura navigato dal giovanissimo Mirko Brun sulla Yamaha Quaddy YXZ 1000R, il pilota torinese classe 1992 ed il copilota di Cordenons al suo esordio in gara, in netta rimonta dopo un primo SS con troppa polvere sulla strada. Seconda piazza per Alessandro ed Emiliano Tinaburri, anche l’equipaggio emiliano su Yamaha. Ottimo terzo posto di categoria, all’esordio nell’off road per il rider spagnolo Carlos Checa, che al volante della Can Am Maverik X3 si è subito messo in evidenza con due scrach, ha vinto in ex aequo il 1° SS e si è ripetuto sul 3°, navigato dall’esperto Paolo Ceci. Sfortuna per i locali Andrea De Luna ed Alessandro Marangotto su Yamaha Quaddy XZ1B, dopo aver lottato per il vertice un’uscita sull’ultimo crono li ha tolti dai giochi, come l’altro equipaggio di casa Elvis Borsoi e Stefano Pelloni su Maverik, costretti alla resa sul finale per un contatto dopo aver firmato il 2° crono.

Classifica Italian Baja Internazionale: 1 Galletti - Fontana Sacchetti (Toyota Hilux Overdrive) in 1h04’40”0; 2 Zapletal - Sykora (Ford F150 Evo) a 27”; 3 Codecà - Toffoli (Suzuki Gran Vitara) a 3’07”0.

T2: 1 Lucchini - Bosco in 1h10’43”0; 2 Cantarello - Facile a 40”; 3 Ceschin - Feraboli a 54” (Tutti su Suzuki New Gran Vitara).

SSV: 1 Ventura - Brun (Quaddy Yamaha YXZ1000R) in 1h07’12”0; 2 Tinaburri - Tinaburri (Quaddy YXZ1000) a 1’36”0; Checa - Ceci (Can AM Maverick) a 2’41”0.

Classifica Campionato Italiano rally Cross country & SSV: 1 Galletti 50p; 2 Codecà 40; 3 Alfano 30.

SSV: 1 Ventura 50p; 2 Tinaburri 40; 3 Rocco 30.