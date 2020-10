Geoghegan Hart re del Piancavallo, Almeida resta in rosa

E' Tao Geoghegan Hart il re del Piancavallo 2020. Il corridore del Team Ineos mette in riga tutti gli avversari nella salita intitolata a Marco Pantani; alle sue spalle Kelderman e Hindley. La maglia rosa? Resta sulle spalle di Joao Almeida, che soffre, ma si difende dagli attacchi degli altri big e resta in vetta alla classifica per 12''. Delusione per Pozzovivo e Nibali, attesissimi in questa prima vera tappa in salita; entrambi perdono terreno nella generale.

Alle spalle di Almeida, a 15'', c'è Wilco Kelderman. Gran balzo in avanti per Hindley e Geoghegan Hart, che si migliorano di sette posizioni, salendo rispettivamente al terzo e al quarto posto. Perde due posizioni Bilbao che ora è quinto, come Nibali sceso al settimo posto e Pozzovivo che passa dalla settima all’ottava posizione.

LA CRONACA. Dopo la spettacolare partenza da Rivolto, prima assoluta di un Giro da una base militare, con il sorvolo delle Frecce Tricolori a lanciare il decollo dei corridori, il chilometro zero scatta alle 11.28 da Villa Manin.

A 128 chilometri dal traguardo sono dieci i corridori in fuga, 6'52" il loro vantaggio sul gruppo maglia rosa. A 2'15" i battistrada Guerreiro e Samitier, a 2'35" Carboni. Sul Gpm di Sella Chianzutan passa per primo Visconti; ora sono in 11 i fuggitivi. Al traguardo volante di Villa Santina è Vendrame a guidare il gruppo di testa. Sulla Forcella Monte Rest è ancora Visconti a conquistare punti preziosi per la maglia azzurra.

De Gendt primo al traguardo volante di Poffabro, dietro di lui Dennis e Visconti. 3'06" il margine tra la testa della corsa e il gruppo maglia rosa quando mancano 46 chilometri al traguardo.

In vista delle prime rampe della Pala Barzana attaccano Thomas De Gendt e Rohan Dennis. L'australiano, secondo ieri, va in fuga. Dopo diversi chilometri in solitaria, la pedalata di Dennis appare appesantita e, a nove chilometri dal traguardo, viene raggiunto. In crisi Pozzovivo, cedono anche Nibali (che si è trovato senza compagni) e Konrad. In testa rimangono Hindley, Hamilton e Kelderman della Sunweb, la maglia rosa Almeida con il suo compagno di squadra Fausto Masnada. Con loro anche Geoghegan Hart e Rafal Majka.

Hindley, Kelderman e Geoghegan Hart staccano il gruppo e proseguono la scalata solitaria al Piancavallo, che alla fine premia l'inglese, solo sul traguardo.

I COMMENTI. Il vincitore di tappa Tao Geoghegan Hart, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Non ci posso credere! Abbiamo corso un Giro davvero duro fino ad oggi, perdendo anche Geraint Thomas, ma questa squadra è straordinaria e tutti noi lo stiamo dimostrando. Nico Portal è stato importantissimo per tutto il team e soprattutto per me: ogni giorno corriamo per ricordarlo".

La Maglia Rosa João Almeida, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "È stata durissima, davanti sulla salita finale andavano troppo forte per me. Conosco il mio corpo e i miei limiti, quindi mi sono staccato. Sono contento di essere riuscito a salvare la Maglia Rosa, ancora una volta devo dire grazie al mio team".