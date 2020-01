Germania regina dello Snow Rugby di Tarvisio

La Germania conquista nettamente l'ottava edizione dello Snow Rugby di Tarvisio: tre squadre tedesche, infatti, sono salite sul podio tra torneo maschile e femminile; i vincitori nel torneo maschile sono stati i Bayern Barbarians Monaco, compagine abilissima nel gioco alla mano e con delle strutture decisamente concrete nelle situazioni offensive, mentre al terzo posto si sono assestati i Chuckies Monaco.

Il torneo femminile, invece, è stato dominato dalle ragazze del Chuckies Brides Monaco, squadra esperta per quanto riguarda il rugby sulla neve, con fisicità notevoli e una capacità importante nel mettere pressione alle avversarie e recuperare il pallone, quindi la fonte di gioco.

Discorso diverso per i migliori giocatori del torneo: da una parte il titolo è stato vinto da Marco Cavicchia del Rugby Ladispoli, mentre nel "femminile" la miglior giocatrice è stata Alessandra Menotti delle Aspidi on Ice, squadra rivelazione della manifestazione, classificata al secondo posto.

"Sono orgoglioso e felice di come questa edizione ha preso form a- commenta Alberto Stentardo, organizzatore dell'evento tarvisiano e presidente dell'Alp Rugby Tarvisio - abbiamo avuto grandi numeri (32 squadre, record di sempre, ndr) e sul campo da gioco ho visto un livello sempre più alto, segnale importante in chiave futura. Il nostro torneo deve rimanere aggregante, ma non deve tralasciare il gioco e devo dire che in questa edizione lo spettacolo è stato davvero di alto livello. Il futuro? Per ora voglio godermi il successo di questa edizione, poi quanto prima dovremmo già iniziare a pianificare il futuro, lo Snow Rugby di Tarvisio 2021".

TORNEO MASCHILE

1 - Bayern Barbarians Monaco (Germania), 2 - Rugby Como (Italia), 3 - Chuckies Monaco (Germania)

TORNEO FEMMINILE

1 - Chuckies Bride Monaco (Germania), 2 - Aspidi On Ice (Italia), 3 - Mountain Flowers Innsbruk (Austria)