Giada Rossi in gara in Olanda

Da venerdì e fino a domenica 3 si svolgerà il torneo paralimpico di tennistavolo a Stadskanaal in Olanda, ultimo appuntamento dell’anno per l’azzurra friulana Giada Rossi. Al Dutch Open Para dei Paesi Bassi la numero uno del ranking mondiale è in cerca di conferme, dopo il fresco titolo continentale che le è valso la qualificazione diretta per le Paralimpiadi di Tokyo 2020. Sarà un test impegnativo che vede anche la presenza della pluricampionessa cinese Liu e della “bestia nera” la ostica brasiliana Oliveira.

La cinese, tre volte campionessa olimpica e mondiale, ha solo otto sconfitte in carriera (le ultime tre con la zoppolana) e la brasiliana ha vinto gli ultimi due match contro la friulana.

"Dopo i continui ritiri al centro federale, guidata dal dt Arcigli, sono desiderosa di confrontarmi con le avversarie, consapevole del lungo lavoro che mi aspetta fino alla prossima estate", commenta Rossi.

In questa trasferta sarà accompagnata dal fratello Simone e il 7 novembre sarà testimonial a Padova del Festival della cultura paralimpica dove alle 15 alle scuderie di palazzo Moroni verrà proiettato il docufilm sulla sua esperienza di vita e sport.