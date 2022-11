Giada Rossi oro e argento iridato

Doppia medaglia per Giada Rossi ai Mondiali Paralimpici di Granada. La campionessa di Zoppola, infatti, ha vinto l'oro con Michela Brunelli nel doppio femminile di classe WD5, e ha fatto il bis nella sfida in coppia con Federico Crosara, conquistando l'argento nel misto XD4.

Il titolo iridato è arrivato battendo per 3-1, al termine di una partita durissima, le thailandesi Dararat Asayut e Chilchitraryak Bootwansirina, che avevano già superato nel girone per 3-2. Il palmares della coppia Rossi-Brunelli si arricchisce ancora, dopo l'oro ai World Team Championships del 2017, il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e agli Europei del 2015 e del 2019, regalando la prima grandissima gioia alla spedizione in terra spagnola guidata dal direttore tecnico Alessandro Arcigli e dai tecnico Hwang Seunbin e Massimo Pischiutti.

Nel doppio misto, i due azzurri erano le teste di serie n. 2 e in finale hanno ceduto per 3-0 (8-11, 11-13, 7-11) ai coreani Park Jin Cheol e Seo Su Yeon, che guidavano il ranking.

Un ottimo inizio, dunque, in vista dei singolari che vedranno nuovamente in campo Giada Rossi, ma anche l'altro portacolori Fvg, Matteo Parenzan, impegnato nella classe 6.