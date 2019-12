Giada Rossi superstar del tennis tavolo

Il tennistavolo italiano è in festa. Per la prima volta un'azzurra si è aggiudicata il premio di miglior atleta mondiale dell'anno. A riuscire nell'impresa è stata Giada Rossi, che agli Ittf Star Awards di Zhengzhou, in Cina, è stata scelta come Star femminile del tennistavolo paralimpico.

È dunque la 25enne di Zoppola la pongista paralimpica del 2019, dopo aver battuto la concorrenza della cilena Tamara Leonelli, campionessa panamericana di classe 5, e della cinese Wang Rui, campionessa asiatica di classe 7, che avevano ricevuto le nomination con lei. La cerimonia, che si è svolta al JW Marriot Hotel Zhengzhou, ha riservato grandi emozioni.

La friulana è la numero 1 in classe 2 e ha raggiunto il tetto del mondo con i punti conquistati in occasione dei successi che le sono valsi il primo titolo europeo della sua carriera, ottenuto a settembre a Helsingborg in Svezia. Un risultato che le ha fruttato anche la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, dove gareggerà per provare a migliorare la medaglia di bronzo che si è messa al collo a Rio 2016.

Giada ha anche al suo attivo il terzo posto ai Mondiali del 2018, insomma è ormai una stella del pongismo internazionale e il riconoscimento non avrebbe potuto essere più meritato. Ricompensa il duro lavoro svolto quotidianamente al Centro Federale di Verona con il dt Alessandro Arcigli e con il tecnico Donato Gallo, che lei stessa ha ringraziato in diretta, oltre naturalmente alla famiglia, rappresentata in Cina da mamma Mara.