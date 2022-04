Gianmarco Tamberi salta al Grezar di Trieste

Tutti gli italiani che amano l’atletica hanno ancora negli occhi il momento clou delle Olimpiadi di Tokyo, con Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs che si abbracciano dopo aver conquistato l’oro, nel salto in alto e sui 100 metri. Era l’1 agosto del 2021, una data storica per l’atletica italiana.

Gianmarco Tamberi sarà il principale protagonista del 15esimo Triveneto Meeting Internazionale - Memorial Jack Benvenuti che avrà luogo, sabato 28 maggio allo Stadio Grezar di Trieste. La memorabile sfida con l’amico e rivale Mutaz Essa Barshim a quote stratosferiche conclusasi a 2,37 metri con il doppio oro per entrambi è ancora ben fissata nella mente di tutti. Unica sua apparizione nel corso dell’inverno sotto tetto al Mondiale indoor, deciso all’ultimo istante, quando l’azzurro, con una lucida follia, come aveva esplicitamente detto il dt Antonio La Torre, aveva deciso di presentarsi a Belgrado, senza riscontri, ovvero senza un’adeguata preparazione. Nella capitale serba “Gimbo” ha conquistato una bellissima medaglia di bronzo e anche questa volta in coabitazione con il neozelandese Kerr, elevandosi fino a 2,31.

Sarà il primo appuntamento del campione olimpico in Italia dopo l’oro conquistato ai Giochi. La pedana dello Stadio Grezar di Trieste, dopo gli Assoluti del 2017 è nuovamente sede di un appuntamento di spessore olimpico.