Giochi giovanili, a Losanna raggiunta la parità

Manuela Di Centa, membro onorario del Comitato Internazionale Olimpico, rientrata da Losanna, dove sono in corso i Giochi olimpici giovanili invernali 2020, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’importante traguardo raggiunto dall’evento sportivo in questa edizione: per la prima volta atleti e atlete hanno avuto parità di genere nei numeri e nelle discipline sportive.

“La grandezza di questa terza edizione è che c’è un totale equilibrio: le ragazze come i ragazzi possono finalmente cimentarsi in gare olimpiche dalle quali prima erano escluse. Questa è una delle mission più importanti che si potessero raggiungere e finalmente, con Losanna 2020, ce l’abbiamo fatta", ha dichiarato Di Cento ricordando le avversità che, ai tempi in cui lei raccolse i suoi successi, le donne vivevano nello sport.

La campionessa olimpica si è concessa una sciata sulla pista del fondo di Sappada, prima della sua partenza per Salerno, nel suo ruolo di capo delegazione nazionale di calcio femminile, alla vigilia di due amichevoli che le azzurrine Under 17 disputeranno contro la Norvegia.

Nella foto, Di Centa con l'assessore allo sport del Comune di Sappada, Silvio Fauner