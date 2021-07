Giornata piena al Campionato del Mondo di parapendio acrobatico

Dopo due giorni di lotta con il brutto tempo e la giornata iniziata con ancora qualche goccia di pioggia, finalmente in tarda mattinata i piloti erano di nuovo in volo per concludere la terza manche (run) “solo” del terzo Campionato del Mondo FAI di Parapendio Acrobatico, sospesa appunto martedì per condizioni meteo avverse. Una giornata epica questa di giovedì: ultimata la terza run, via con la “synchro” e fino al tramonto si è continuato con la quarta “solo”.

Un giorno veramente impegnativo per gli atleti, sia dal punto di vista fisico che mentale per chi è in gara sia per la competizione “solo” che per la “synchro”: come gli italiani Fiorenzo Graziano e Marco Diliberto, ad esempio. Tra una manche e l’altra è infatti necessario far asciugare tutta l'attrezzatura per poter decollare di nuovo e anche rimanere concentrati per affrontare manovre davvero adrenaliniche. Negli ultimi anni i piloti hanno infatti alzato l’asticella performando ad esempio le varie manovre “twistati” (dando le spalle alla direzione della vela), mostrando manovre incredibili, come giri della morte (“infinity tumbling”), spirali o “elicotteri”.

Tanta è la voglia di continuare e dare il meglio di sé che lo spagnolo Raul Rodriguez si è esibito nella run “synchro”, nonostante l’infortunio alla gamba destra. Ormai ci si avvicina al gran finale e ognuno dei piloti lotta per il podio.

La terza “run” vede quindi al primo posto lo spagnolo Horacio Llorens, seguito dall’olandese Luke De Weert e in terza posizione il cileno Victor Carrera, che gareggia per la Repubblica Ceca.

Per gli italiani: primo, il pilota reatino Marco Papa che in questa terza prova si piazza in 16° posizione. A seguire Nico Calliari, in 18°. Fiorenzo Graziano in 22° e Marco Diliberto 27°. Anche oggi tantissimi appassionati hanno seguito le dirette dalla pagina Facebook di Volo Libero Friuli.

Domani si continua e il 17 luglio alle 20.30 si terranno la cerimonia di chiusura e premiazione del Mondiale. Seguirà il party con staff, piloti e rappresentanti delle istituzioni. Nell’edizione 2021 verranno incoronati il Campione del Mondo e la Nazionale che si aggiudicherà il titolo di Campione a squadre.

Un ricco programma di intrattenimento accoglie ogni giorno famiglie con bambini e appassionati in una bella contaminazione tra sport, divertimento e tempo libero, a corollario delle gare. Non mancano ricchi chioschi enogastronomici.

Il 3° Campionato del Mondo di Parapendio Acrobatico “Acromax” è organizzato dall’Asd Volo Libero Friuli, associazione sportiva che come mission si occupa delle discipline del volo libero (parapendio e deltaplano). Fondata nel 2010, ha sede a Gemona del Friuli e ha organizzato oltre 10 competizioni internazionali negli ultimi 5 anni. L’Asd, è inserita nel progetto Sportland con la finalità di promuovere il territorio e le discipline sportive aeronautiche.