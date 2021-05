Giro d'Italia, Davide Cimolai secondo nella Biella - Canale

Primo podio in carriera al Giro d’Italia per Davide Cimolai, che è stato beffato per soli 4 secondi dall’olandese Taco van der Hoorn, protagonista di una fuga in solitaria che è riuscito a mantenere fino al traguardo nonostante il suo vantaggio si fosse progressivamente ridotto all’osso.

Il portacolori friulano della Israel Start-Up Nation ha vinto la volata dei battuti, regolando Sagan e Viviani. Ieri, nella seconda tappa, era arrivato nono.

La maglia rosa resta sulle spalle di Filippo Ganna, dopo la netta affermazione nella prima prova contro il cronometro.