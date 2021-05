Giro d'Italia, De Marchi difende la maglia rosa

Alessandro De Marchi difende la maglia rosa. Per il secondo giorno, il Rosso di Buja si conferma alla guida della classifica del Giro d’Italia, al termine della Modena-Cattolica.

Ancora sugli scudi anche il suo compagno di squadra, l’altro friulano della Israel Start-Up Nation Davide Cimolai, decimo sul traguardo.

La quinta tappa premia l’australiano Caleb Ewan, che beffa sulla linea d’arrivo il campione d’Europa Giacomo Nizzolo e l'altro azzurro Elia Viviani. Cadute rovinose per Landa (corsa finita per lui) e Sivakov. Caduta anche per la Maglia Azzurra Joseph Dombrowski (UAE Team Emirates) che è, però, riuscito a concludere la tappa. In classifica generale, Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix) è a 42” dal friulano e Nelson Oliveira (Movistar Team) a 48".

Proprio sugli incidenti, la maglia rosa, a RaiSport, ha commentato: “Forse potevamo avere qualche protezione in più e si potevano evitare questi cambi così repentini di strada... Non vorrei sembrare polemico, ma è stato chiaro a tutti com’è andata. Spero che i ragazzi che sono caduti stiano bene, perché è stata abbastanza brutta da vedere”.

"La mia parte della tappa è stata abbastanza tranquilla, mentre nel finale c'è stata tanta agitazione. Domani cercherò di mantenere questa Maglia e di aiutare Dan Martin", ha concluso De Marchi.