Giro d'Italia, decolla la Rivolto-Piancavallo

Giornata storica per il Giro d’Italia in Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta nei suoi 103 anni di storia, oggi una tappa è partita da un aeroporto militare, la base di Rivolto, sede del II Stormo dell’Aeronautica Militare e casa delle Frecce Tricolori.

Ancora una volta si rinnova la sinergia tra le Frecce Tricolori e il Giro d’Italia. Già nel recente passato, infatti, il rosa della competizione ciclistica si è unito al tricolore della Pan: nel 2009 la carovana del Giro aveva attraversato la pista della base aerea friulana e nel 2014 le Frecce Tricolori avevano sorvolato Trieste in occasione dell’arrivo dell’ultima tappa. Quest’anno i fumi tricolori degli MB-339 della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno aperto la tappa di montagna che dall’aeroporto militare di Rivolto correrà fino a Piancavallo, salita che ieri è stata ufficialmente intitolata a Marco Pantani.

Corridori con il naso all'insù a seguire le esibizioni della Pan nel cielo, prima dello start ufficiale alle 11.05, dato dal Comandante del II Stormo, il colonnello Marco Bertoli. La corsa ha passato il km 0 alle 11.28 con il gruppo forte di 141 corridori. Non partito il dorsale numero 207 - Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates).

Un percorso lungo 185 chilometri che rappresenta la prima delle due tappe friulane. Dopo la sosta di domani, martedì 20 ottobre si correrà la Udine San Daniele del Friuli, 229 chilometri.

Quella che i corridori affrontano oggi è la prima vera tappa di montagna, con ampi tratti di discesa o pianeggianti tra le salite. Lungo il percorso i campioni delle due ruote se la vedranno con il GPM del Sella Chianzutan, per poi arrivare in discesa fino a Tolmezzo. Segue il GPM di Forcella di Monte Rest, con gallerie e numerosi tornanti a salire e a scendere. Ancora una discesa per arrivare al GPM di Pala Barzana.

Ancora una discesa impegnativa, seguita da una galleria di oltre quattro chilometri in leggera discesa, poi il percorso diventa pianeggiante fino ad Aviano. Qui partono gli ultimi 15 chilometri, tutti in salita. Primi 10 chilometri molto ripidi sempre attorno al 9% con punte del 14%. Al km 10.9 la strada spiana e scende leggermente per ricominciare a salire (si attraversa una galleria paravalanghe) con pendenze più moderate (max 8%). Ultimo chilometro piuttosto articolato sempre leggermente a salire. Arrivo su ampia semicurva all’1.5% di 100 metri, largo 7,5 metri su asfalto.