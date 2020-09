Giro d'Italia, ecco i protagonisti

Ecco gli iscritti della 103esima edizione del Giro d’Italia, organizzata da RCS Sport e in programma dal 3 al 25 ottobre. La Corsa rosa - che il 18 e il 20 ottobre farà tappa in Fvg con la Rivolto-Piancavallo e la Udine-San Daniele - vedrà al via alcuni dei migliori corridori al mondo: velocisti, finisseur, specialisti delle prove a cronometro e uomini di classifica si confronteranno sulle 21 frazioni da Palermo a Milano: 3 cronometro individuali, 6 tappe di bassa difficoltà adatte ai velocisti, 6 di media difficoltà e 6 di alta difficoltà.

Tra i corridori che proveranno a contendersi il Trofeo Senza Fine il due volte vincitore della Corsa Rosa (2013 e 2016) Vincenzo Nibali, il trionfatore del Tour de France 2018 Geraint Thomas, il vincitore della Vuelta a España 2018 Simon Yates, fresco vincitore della Tirreno-Adriatico, Jakob Fuglsang (Il Lombardia 2020), con i compagni di squadra Miguel Angel Lopez (sul podio di Giro e Vuelta nel 2018) e Aleksandr Vlasov, oltre a Rafal Majka (secondo nell’ultima Corsa dei Due Mari), Ilnur Zakarin e la Maglia Azzurra della Corsa Rosa 2019 Giulio Ciccone.

Il neo campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, Rohan Dennis, Victor Campenaerts, Tony Martin e Jos Van Emden punteranno alla prima Maglia Rosa che sarà decisa dalla prova contro il tempo della Monreale-Palermo di sabato 3 ottobre.

Finisseurs e velocisti cercheranno di centrare uno o più successi di tappa. Tra i grandi nomi al via il tre volte campione del mondo su strada Peter Sagan, Michael Matthews, Diego Ulissi e gli sprinter Elia Viviani, Arnaud Demare e Fernando Gaviria.

I TEAM AL VIA

Al via 22 squadre di 8 corridori ciascuna, 19 UCI WorldTeams e 3 wild card

UCI WORLDTEAMS – 19

• AG2R LA MONDIALE (FRA) - WARBASSE, VENDRAME

• ASTANA PRO TEAM (KAZ) - FUGLSANG, LOPEZ

• BAHRAIN – MCLAREN (BRN) - BATTAGLIN, CAPECCHI

• BORA – HANSGROHE (GER) - SAGAN, MAJKA

• CCC TEAM (POL) - ZAKARIN, DE MARCHI

• COFIDIS (FRA) - VIVIANI, BERHANE

• DECEUNINCK – QUICK-STEP (BEL) - ALMEIDA, MASNADA

• EF PRO CYCLING (USA) - KANGERT, BENNETT

• GROUPAMA – FDJ (FRA) - DEMARE, GUARNIERI

• ISRAEL START-UP NATION (ISR) - CIMOLAI, DOWSETT

• LOTTO SOUDAL (BEL) - HANSEN, ARMEE

• MITCHELTON – SCOTT (AUS) - YATES S., AFFINI

• MOVISTAR TEAM (ESP) - VILLELLA, CARRETERO

• NTT PRO CYCLING TEAM (RSA) - MEINTJES, CAMPENAERTS

• TEAM INEOS (GBR) - THOMAS, GANNA

• TEAM JUMBO – VISMA (NED) - KRUIJSWIJK, VAN EMDEN

• TEAM SUNWEB (GER) - MATTHEWS, KELDERMAN

• TREK – SEGAFREDO (USA) - NIBALI V., CICCONE

• UAE TEAM EMIRATES (UAE) - GAVIRIA, ULISSI

WILD CARD – 3

• ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC (ITA) - PELLAUD, BELLETTI

• BARDIANI CSF FAIZANÈ (ITA) - CARBONI, LONARDI

• VINI ZABÙ KTM (ITA) - VISCONTI, ZARDINI