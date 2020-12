Giro d'Italia in Apnea, finalissima a Lignano Sabbiadoro

Il risultato ottenuto anche grazie alla finale indoor 2019 organizzata dall’Apnea Evolution, ha permesso al Giro d'Italia in Apnea 2020 di entrare a pieno titolo nel calendario nazionale gare della Fipsas. Squadra che vince non si cambia, e così, la finalissima, l’European Evolution Cup, avrà luogo ancora a Lignano Sabbiadoro da venerdì 19 a domenica 21 febbraio 2021, sotto la sapiente regia del sodalizio affiliato alla Libertas.

L’importanza della gara permetterà agli atleti partecipanti di entrare in automatico nelle classifiche Fipsas ed in quelle GIA. La manifestazione avrà inizio con una giornata dedicata alle scuole e ai laboratori creati con la partnership e la presenza di esperti e giornalisti di Focus Junior e Focus Scuola. Si parlerà in particolare del progetto “Rights of The Sea” e “Il Mare negli occhi del Bambino”, percorso iniziato in diversi istituti scolastici regionali e nazionali.

Nel pomeriggio, gita sul territorio della Bassa Friulana accompagnata dalle riprese della trasmissione Mediaset “Menù in Biciletta” condotta da Tessa Gelisio.

Il sabato mattina dalle 8.30 sarà possibile accreditarsi, e alle 10 seguirà la cerimonia di apertura con la presentazione delle squadre, degli atleti e delle società. Alle 15 si dà il via alle competizioni, con la performance di apnea dinamica e nuoto pinnato, che sarà trasmessa in live streaming.

Si riprende domenica 21 alle 8.30, con le prove di apnea statica. Al termine delle gare, per le 12.30, è invece previsto presso la “Sala dei mille” Villaggio bella Italia Efa Village l’intervento dello sceneggiatore e produttore cinematografico, premiato nel 2020 con il Nastro d’Argento al Miglior Soggetto, Pupi Avati.

Per pranzo è previsto un servizio catering con specialità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia, e a chiudere in bellezza, alle 15 la cerimonia di premiazione.