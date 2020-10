Giro d'Italia, la Udine-San Daniele parla sloveno

Parla sloveno la 16esima tappa del Giro d’Italia, la Udine – San Daniele. Dopo 229 chilometri, infatti, è Jan Tratnik a passare per primo sotto il traguardo. Alle spalle del portacolori della Bahrain-McLaren, l'australiano O'Connor e il compagno di squadra Enrico Battaglin.

L’australiano della NTT Pro Cycling sembrava più fresco, ha attaccato nel tratto più duro, ma Tratnik ha risposto ed è ripartito con uno scatto secco, al quale O'Connor non ha potuto rispondere.

Grande ritardo per il gruppo maglia rosa, ma Joao Almeida non delude le attese e, nel finale, piazza un altro colpo, guadagnando sui principali contendenti della generale e portando a 17" il vantaggio in classifica sul secondo, Wilco Kelderman (Team Sunweb). Dopo aver difeso con i denti la vetta della classifica sul Piancavallo, un'altra grande prova di forza, anche psicologica, per il portoghese.

LA CRONACA. Dopo una ventina di chilometri, scatta la fuga con 28 corridori. Guerreiro e Visconti danno battaglia al primo Gmp di Madonnina del Dom. E’ Visconti ad aggiudicarsi il secondo Gpm di giornata, a Castelmonte; a 155 chilometri dall’arrivo i 28 battistrada hanno oltre 6’ sul gruppo maglia rosa. Vendrame mette la firma sul primo traguardo volante a Cividale. Aumenta il vantaggio dei fuggitivi in vista del Gpm di Monteaperta, che vede transitare per primo ancora Giovanni Visconti, che consolida il primato nella classifica della maglia azzurra.

Il percorso arriva alla prima salita del Monte di Ragogna: la sfida è ancora tra Guerreiro e Visconti, con il portoghese che questa volta transita per primo. A 60 chilometri dal traguardo, iniziano le prime scaramucce tra i ciclisti al comando. Ripreso Guerreiro, si avvantaggiano Manuele Boaro (Astana) e Jan Tratnik (Bahrain-McLaren). Alle loro spalle Bouchard, Tonelli, Swift e Conti. Sul secondo passaggio al Monte di Ragogna, Tratnik ha staccato Boaro; l'australiano O'Connor si aggiunge ai fuggitivi. Il gruppo maglia rosa ha una dozzina di minuti di ritardo.

I COMMENTI. Il vincitore di tappa Jan Tratnik, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Non riesco ancora a credere di aver vinto. Ho attaccato da lontano, l'ultima salita è stata durissima. Non credevo che avrei potuto farcela, invece è stata una giornata perfetta. Siamo vicini alla Slovenia e oggi all'arrivo c'erano anche mio fratello e la mia ragazza. Nel finale ero a tutta: ai 500 metri dal traguardo ho visto la mia ragazza e ho trovato delle energie extra cha mi hanno permesso di vincere".

"A volte la miglior difesa è l'attacco", sono le parole della maglia rosa Almeida. "Nel finale stavo bene e ho attaccato sull'ultimo strappo, guadagnando qualche secondo: è andata bene".