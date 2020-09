Giro d'Italia, Muro di Ragogna solo su prenotazione

Il Muro di Ragogna sarà uno dei punti nodali della 16esima tappa del Giro d'Italia, la Udine-San Daniele, in programma martedì 20 ottobre. I ciclisti, infatti, transiteranno per ben tre volte lungo la salita nel circuito finale che li porterà verso il traguardo. Proprio per questo il Comitato Locale Tappa, d’intesa con l’Amministrazione comunale di Ragogna, la Pro-Loco di Ragogna e l’Associazione Muris in Festa, ha deciso di aprire l'area al pubblico, ma con un numero massimo di accessi per prevenire eventuali problemi di assembramento.

Il piano, già anticipato anche alla Direzione Corsa di Rcs, consentirà l'ingresso a 1800 persone, che saranno distribuite lungo i 2,7 chilometri della salita. Per prenotarsi, bisognerà entrare nell’apposito spazio presente nel portale della Pro-Loco di Ragogna a partire dal 3 ottobre o contattando via mail il presidente Gianpiero Taddio: presidente@prolocoragogna.it

A chi si prenoterà sarà assegnato – previa conferma del posto - un braccialetto colorato, che consentirà di posizionarsi esclusivamente in uno degli undici settori di analogo colore in cui il Muro di Ragogna sarà suddiviso. L’uso delle mascherine è assolutamente obbligatorio, oltre all’osservanza del distanziamento.

L’ascesa sarà chiusa al transito di ogni automezzo, motocicli e biciclette comprese, a partire dalla mezzanotte del 20 ottobre.

Dettagliate informazioni potranno essere richieste sin d’ora ai seguenti riferimenti:

• Pro-Loco di Ragogna – tel. 0432-940310 – www.prolocoragogna.it;

• Associazione Culturale Muris in Festa – cell. 333-9050367;

• Amministrazione Comunale di Ragogna – tel. 0432-955226, 333-7103101 e 339-5055685;

• Comitato Locale Tappa – tel. 0432-508879