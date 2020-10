Giro d'Italia, nessuna nuova positività

Rcs Sport, in accordo con l'Union Cycliste Internationale e con le squadre al Giro d'Italia, ha sottoposto corridori e staff a ulteriori controlli antigenici, per rafforzare le misure sanitarie previste dal protocollo Uci, e nel rispetto delle misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana. Nell’eventualità di un risultato positivo del test antigenico, il protocollo prevede che venga eseguito un test con tampone per convalidare il risultato.

Sono stati effettuati 512 test: nessuno, tra atleti e membri dei team, è risultato positivo al Covid-19.

In linea con il protocollo Uci, nel secondo giorno di riposo di lunedì 19 ottobre a Udine sarà eseguita una nuova serie di tamponi.