Giro d'Italia, ora il Fvg sogna la vetta del Lussari

Per il Giro d'Italia in Fvg è tempo di bilanci. E la pagella non può che essere positiva. La 19esima tappa da Marano Lagunare al Santuario di Castelmonte è stata un vero compendio di panorami della nostra regione, tutti accompagnati dal calore (sempre molto rispettoso degli atleti) di tantissimi tifosi e da paesi vestiti - rigorosamente di rosa - a festa.

E anche se la classifica generale non è cambiata, le emozioni non sono mancate, specie nel finale che ha premiato la maglia azzurra Koen Bouwman davanti a Mauro Schmid, Alessandro Tonelli e Attila Valter, con un momento di paura per Andrea Vendrame, quinto, andato dritto nel curvone finale, ma fortunatamente in un tratto senza transenne.

"Sono molto contento", è stato il commento a caldo del patron delle tappe friulane del Giro, Enzo Cainero, ai microfoni di Telefriuli. "Abbiamo mostrato un paesaggio straordinario. C'è stata una splendida partecipazione e tutti si sono comportati bene. Insomma, abbiamo dato al mondo un'immagine sicuramente bella e importante. La partenza a Marano? Credo si possa dire senza smentite che è stata una delle più belle mai fatte. Con Mauro Vegni (il direttore del Giro d'Italia, ndr), abbiamo appena tracciato un primo bilancio, sottolineando l'importanza di scoprire questi piccoli angoli di paradiso".

"E' importante che tutto, sotto il profilo della sicurezza, sia andato bene e nessuno si sia fatto male. Anche in Slovenia l'accoglienza è stata grandiosa: direi che meriterebbe una tappa a sé, ma non sono io che decido...".

Il tracciato, svela poi Cainero, era stato pensato per Alessandro De Marchi, che purtroppo non era al meglio della condizione, ma il 'Rosso di Buja' si è potuto comunque godere il passaggio sotto casa, con tutto il paese in festa. La mini-sosta per un bacio al figlio Andrea, il sorriso a papà Renzo e mamma Enrica prima di ripartire con il gruppo ha emozionato tutti. E tributato un giusto riconoscimento a un grande ciclista, oltre che un grande uomo.

"Questi sono momenti di vita che avvicinano lo sport al popolo, come il ciclismo sa fare. Ho ricevuto tantissimi ringraziamenti", racconta ancora Cainero, "che io giro a tutti quelli che hanno lavorato per la perfetta riuscita di questa tappa. Un grazie va anche alla Regione, con il governatore Fedriga che spinge per dare continuità a questi appuntamenti. E poi un grazie va ai frati e, soprattutto, al priore di Castelmonte che dice di essere un ciclista mancato e mi ha dato indulgenza plenaria...!".

Ma come si costruisce una tappa? “Si uniscono le esigenze tecniche della gara e la valorizzazione del territorio. Il Giro è una grande vetrina per far conoscere la nostra regione a livello mondiale. Per esempio l’anello dalla Val Torre a Cividale passando per Uccea e Caporetto è una perla che sarà amata da tutti i ciclisti che vorranno venire a provarlo”.

Che sogno ha ancora come patron del Giro in Fvg? “Solo uno: la vetta del Lussari. Ci sono difficoltà logistiche, ma sarebbe l’arrivo più spettacolare. Conto di farcela e poi di lasciare il mio compito ad altri...”.

Nel frattempo da Mauro Vegni arriva un appuntamento al 2023. "Ormai il Fvg è una consuetudine del Giro. Ma bisognerà capire dove e come... magari non sempre sulle montagne!", chiosa il direttore della corsa rosa. Per il Lussari, insomma, potrebbe esserci ancora da aspettare. Ma sicuramente anche per l'edizione 106 non mancheranno le emozioni sulle nostre strade.

Foto Rcs Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse