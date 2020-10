Giro d'Italia, otto positivi al Covid

In conformità con il protocollo sanitario del Giro d'Italia, sviluppato in accordo con l'Uci, l'Union Cycliste Internationale, e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test nei giorni 11 e 12 ottobre.

Sono stati effettuati 571 test e sono emersi otto casi di positività. Si tratta di due corridori, uno del Team Sunweb e uno del Team Jumbo - Visma, che sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento, e di sei membri dello staff, quattro della Mitchelton - Scott, uno del Team Ag2r-La Mondiale e uno del Team Ineos Grenadiers; anche per loro sono scattate le procedure per l'isolamento.

La Mitchelton-Scott ha deciso di lasciare il Giro d'Italia dopo essersi confrontata con Rcs Sport. In seguito ai risultati dei test effettuati nel giorno di riposo, la formazione australiana ha deciso di ritirare la sua squadra per concentrarsi sulla salute dei suoi corridori e del suo staff e per salvaguardare la bolla dei team.