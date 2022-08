Giro del Fvg, ecco i protagonisti

Mancano poche ore al via del Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia che giunge quest’anno alla sua 58esima edizione e che si svolgerà in quattro tappe da giovedì 1 a domenica 4 settembre. Trenta squadre invitate, 150 corridori iscritti, 500 chilometri complessivi da percorrere in quattro giorni e 63 comuni e tutte e quattro le province del Friuli Venezia Giulia attraversati dalla corsa.

I nomi definitivi dei corridori al via della corsa organizzata dall’Asd Libertas Ceresetto si scopriranno ufficialmente solamente domani, ma, dando uno sguardo all’elenco dei partenti, sono numerosi i nomi di corridori di spicco del panorama internazionale della categorie Elite e Under 23.

Ottime aspettative ricadono sulla squadra di casa, il Cycling Team Friuli. Ci sarà uno degli atleti del momento, il friulano Nicolò Buratti che ha vissuto un mese di agosto strabiliante mettendo in fila vittorie importanti in classiche come Poggiana, Capodarco e Rovescala, domenica scorsa. Con lui ci sarà anche il campione croato a cronometro Fran Miholjevic, vincitore di numerose corse quest’anno tra cui anche una bellissima tappa tra i professionisti al Giro di Sicilia, e poi gli altri friulani Bryan Olivo, Matteo Milan e il britannico Oliver Stockwell.

Al momento sono altri sei gli atleti friulani segnalati in gara: la Work Service dovrebbe schierare Giovanni Bortoluzzi e Christian Danilo Pase, il Team Gaiaplast Bibanese Diego Barriviera e Jacopo Cia e altri due sono presenti nella Nazionale Italiana Ciclocross, ovvero Tommaso Bergagna e Davide Toneatti, al loro volta diretti da un friulano doc come il CT azzurro Daniele Pontoni.

Venendo alla pattuglia straniera ed extra-regionale, in primis ci sarà il ritorno del vincitore dell’edizione 2021, il tedesco Jonas Rapp della Hrinkow Advarics Cycleang che sicuramente proverà a centrare il bis. Al suo fianco potrà contare anche sul compagno di team, l’austriaco Rainer Kepplinger, vincitore quest’anno di una tappa e della classifica finale del Giro dell’Alta Austria, secondo al Campionato Nazionale a cronometro e secondo al Tour of Malopolska in Polonia.

Gli applausi del pubblico non mancheranno per la possibile presenza del campione europeo su strada degli Under 23, il 22enne tedesco Felix Engelhardt del Team KTM Cycling Team, prossimo al passaggio ai professionisti con la BikeExchange.

Tra gli altri nomi da tenere in considerazione ci sono Viktor Potocki della Ljublljana Gusto Santic che è vice campione nazionale croato a cronometro, Alex Vandenbulcke (Basso Team Flanders) vincitore della Roeselare e terzo al campionato nazionale belga Under 23, il belga Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck Dev. Team) vincitore quest’anno della Course de Solidarnosc in Polonia, l’austriaco Daniel Auer (WSA KTM Graz p/b Leomo) già vincitore quest’anno del Trofej Umag in Croazia e del GP Slovenian Istria in Slovenia.

E gli italiani e le squadre italiane? Potranno dire la loro. Il Team Colpack Ballan per le volate schiererà il colombiano e campione panamericano Nicolas Gomez e in gara ci sarà anche l’italiano Davide Persico.

La Biesse Carrera schiera il danese Anders Foldager e il bresciano Andrea Garosio, forte scalatore con un passato nel WorldTour. La General Store conta sul trentino Riccardo Lucca già più volte a segno quest’anno. La Zalf Euromobil Desiree Fior arriva con Riccardo Verza ed Edoardo Francesco Faresin tra i papabili protagonisti. Ma sicuramente non mancheranno le sorprese.

LA CORSA OGNI GIORNO IN DIRETTA. Ogni giorno sarà possibile seguire live la corsa. In diretta streaming sulla pagina Facebook del Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul canale Youtube L’Ora del Ciclismo e in diretta TV su Telefriuli (ch. 11 DDT in Friuli Venezia Giulia).

Domani la diretta video sarà dalle ore 18:30, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 15:00. Sarà inoltre possibile vedere dei servizi con highlights delle singole tappe anche su Rai3 FVG, Udine TV e sui canali di BICITV.

LE TAPPE DEL GIRO DELLA REGIONE FVG 2022

1/a tappa | 01/09/2022 | Lavariano (UD) – Lavariano (UD) | km 20,1 – TTT

2/a tappa | 02/09/2022 | Fagagna (UD) – Colloredo di M.te Albano (UD) | km 157

3/a tappa | 03/09/2022 | Pavia di Udine – Cosef (UD) – Sutrio loc. Zoncolan (UD) | km 160

4/a tappa | 04/09/2022 | Trieste (TS) – Udine (UD) | km 152

Sul sito www.libertasceresetto.com tutti i dettagli dell’evento.